▲抽水站人員操作抽水機的控制盤，以啟動機組。（圖／新北市政府）

新北市政府水利局為確保抽水站設備運作正常，塔寮坑與中原抽水站預計於 2 月 7 日、4 月 18 日、5 月 16 日及 6 月 20 日進行例行性蓄水試抽。塔寮坑抽水站於作業當日上午 8 時起展開，中原抽水站則於當日夜間 22 時起開始，每次作業持續 2 日，預計分別於 2 月 9 日、4 月 20 日、5 月 18 日及 6 月 22 日 17 時前完成。作業期間將全程監看塔寮坑溪及中原溝抽排水情形，全力降低對水質與防洪的影響。水利局表示，塔寮坑抽水站設有 12 台機組，每秒可抽排 120 立方公尺水量；中原抽水站則設有 6 台機組，每秒抽排量達 24 立方公尺。試抽作業主要測試機組實際抽水功能，確保災時發揮即時排水效能；試抽頻率於 5 月至 11 月汛期間為每月辦理 1 次，12 月至隔年 4 月非汛期間則為每 2 個月辦理 1 次。若因作業攪動水體偶有異味或觀感不佳，敬請市民朋友多加體諒。水利局補充，若遇颱風、豪雨等不可抗力因素，將視實際情況調整作業期程。試抽期間站內人員將密切注意水位變化並隨時應變，確保防汛安全滴水不漏。