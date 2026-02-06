我是廣告 請繼續往下閱讀

▲如果詹姆斯決定不留洛杉磯，與柯瑞在灣區聯手將成為全聯盟最受矚目的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲格林（Draymond Green）在今年夏天若執行其2800萬美元的球員選項，極大機率會再次成為交易談判的中心。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落下帷幕，然而，這並不代表勇士隊補強史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）副手的計畫停擺。根據《ESPN》名記Tim Bontemps報導，同時他們也儘管公鹿隊在截止日前決定留下安戴托昆博，但勇士隊在今年夏天將擁有更靈活的操作空間。Bontemps指出，。如果詹姆斯決定不留洛杉磯，與柯瑞在灣區聯手將成為全聯盟最受矚目的焦點。這對曾在2024年巴黎奧運帶領美國隊奪金的傳奇組合，若能成真，即便兩人屆時分別為39歲與42歲，其帶來的影響力與話題性仍足以撼動西區版圖。勇士隊若想在夏季發動重磅交易，，巴特勒（Jimmy Butler）因ACL撕裂整季報銷，但他下賽季高達5680萬美元的到期合約，而根據《The Athletic》記者Nick Friedell報導，格林（Draymond Green）在今年夏天若執行其2800萬美元的球員選項，Friedell寫道：「另一個關鍵點在於，假設勇士隊今夏不將巴特勒納入任何交易，格林要麼執行他的球員選項，要麼選擇跳出合同，從而達成先簽後換的協議。波爾津吉斯也可能同意先簽後換，但要想得到字母哥，至少需要送出一份高薪合同（很可能是格林或波爾津吉斯，如果不是巴特勒的話）。」勇士管理層的戰略清晰，可能會，在夏天再次向公鹿隊提出針對阿德托昆博的報價，或者轉向追求願意以底薪或降薪加盟的詹姆斯。隨著雷霆隊與馬刺隊等年輕強權在西區崛起，勇士隊深知單靠目前的陣容已難以爭冠。引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）僅是第一步，夏季的「球星收割」才是真正的關鍵。如果詹姆斯願意以低價合約加盟，並讓勇士成功利用巴特勒的到期合約換回另一位不滿現狀的超級巨星，2026-27賽季的勇士將展現出前所未有的「全明星級」戰鬥力。