在南海周邊情勢持續受關注之際，菲律賓把目光投向一處全球聞名的自然瑰寶。菲律賓海軍規劃在聯合國教科文組織世界遺產「杜巴塔哈礁自然公園」設立監測站，盼在不破壞生態的前提下，強化環境保護與周邊海域的安全掌握。根據《菲律賓每日詢問者報》報導，菲律賓海軍發言人崔尼代表示，這座監測站將是海軍支援海洋保育的實際行動。杜巴塔哈礁位於巴拉旺省外海，座落於菲律賓群島海道沿線，不僅地理位置關鍵，也是全球潛水客嚮往的夢幻景點。崔尼代指出，杜巴塔哈礁屬於菲律賓在蘇祿海的內水範圍，海軍在當地維持一定存在，有助於協助海岸防衛隊、漁業暨水產資源局等單位，確保該區域的安全與秩序。他強調，這裡不只是觀光勝地，更是生物多樣性極高的海洋熱點。規劃中的監測站，重點在於支援文職機構執行任務，包括監控非法捕撈、盜獵，以及其他可能破壞脆弱生態系的行為。杜巴塔哈礁擁有完整的珊瑚礁系統，棲息著鯊魚與多種海洋哺乳類，是東南亞最重要的海洋保護區之一。對於外界關注的安全層面，崔尼代說明，此一倡議主要聚焦環境保護，而非領土防衛。不過，提升「海域意識」確實是附帶效果。至於中國船隻動態，他證實，菲律賓海軍過去曾監測到中國軍艦依「無害通過」原則穿越蘇祿海，但近期並未發現中國海警船活動。在設施形式上，菲律賓海軍也刻意採取低衝擊作法。崔尼代透露，目前傾向讓人員進駐公園內既有站點，而非新建大型設施，以避免干擾自然環境。這項計畫若順利推動，將象徵菲律賓在保護世界遺產、維護海洋生態與確保航道安全之間，試圖走出一條平衡之路。