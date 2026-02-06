藝人李千娜、簡嫚書、楊小黎等主演電影《世紀血案》引爆翻拍爭議！李千娜本月1日出席《世紀血案》殺青記者會，事後於社群IG、Threads發文，內容中高喊：「很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」、「每一場都有無限的Take很考驗，但也很過癮！」怎料如今《世紀血案》遭抵制，該貼文被抓包消失無影無蹤，使得輿論愈燒愈烈。

▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏聯手合作《世紀血案》。（圖／記者林柏年攝）
李千娜本月1日出席完《世紀血案》殺青記者會後，透過社群IG、Threads發文，曬出與劇組人員等合照，感性寫道：「總是要跟大家開始熟悉時，就殺青了～謝謝喜歡跟我鬥嘴的不老戰士郭哥製作，很喜歡跟你一起工作，謝謝導演的要求完美，每一場都有無限的Take很考驗，但也很過癮！」演出一再突破。

李千娜分享道，在《世紀血案》中演出有不同感受與體悟，「卻都再更細膩，讓我很投入，沉浸在享受這個角色，也因此變成她了」，同時感謝演員們，從中看到演員最單純的模樣，李千娜最後不忘喊道，「謝謝最辛苦的工作人員，有你們的照顧，讓我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映。」


▲李千娜先前發文道謝《世紀血案》劇組，如今爭議爆發，被發現該文已被刪除。（圖／翻攝自李千娜Threads）
怎料，如今《世紀血案》以「林宅血案」為劇情主軸翻拍，被爆出未徵詢當事受害者林義雄及親友同意，就將他們的故事改寫，宛如於歷史傷痛中灑鹽，引發各界撻伐：「人血饅頭好吃嗎」、「為什麼面對別人真實人生的傷痛還可以笑得出來」、「現在演員接戲都不看的嗎？」李千那該篇貼文也已消失。

《NOWNEWS今日新聞》目前已詢問《世紀血案》團隊、徐琨華、李千娜、簡嫚書及夏騰宏等，直至截稿前尚未回應。

對該起爭議，影評人「無影無蹤」透過臉書粉專寫道，「電影最後如何呈現，還是不能妄下定論。不過我想此時大家最關心的，還是林義雄先生與其家屬是否有積極同意《世紀血案》的製作，而就目前所知的消息來看，應該是沒有。」

未獲得當事人同意成了《世紀血案》最大爭議，目前Threads上也出現多篇貼文，呼籲抵制這部將在2027年上映的電影，「拒看世紀血案」已經成了Threads的主題標籤，其中一篇貼文更獲得25萬人次瀏覽、1.2萬人按讚，持續延燒。

費思兔文化娛樂股份有限公司

