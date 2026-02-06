我是廣告 請繼續往下閱讀

除濕機水箱不要再只倒水了！長粉色黏液真身曝光：全家狂吸細菌

很容易會長一圈滑滑的、粉紅色的黏液，千萬不要以為那是水垢，那其實是「黏質沙雷氏菌」與生物膜

但是如果放置不管，除濕機運作時，就會把這些細菌和黴菌孢子隨著風吹回房間

▲許多人使用除濕機都只會倒水不刷洗水箱，但殊不知水箱內開始滋生大量「黏質沙雷氏菌」與生物膜，又透過除濕機送回空氣中。（圖／記者張嘉哲攝）

除濕機清潔3步驟必學！水箱每週清洗「殺光細菌」

像是水箱直角轉角、把手凹槽、浮球連桿下方，這些死水區的生物膜最厚

可以用1:10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡20分鐘，就可以溶解水垢、破壞細菌的細胞膜！

因為大多數細菌沒辦法再乾燥表面存活

水箱還是要每週清洗1次最好，濾網則是每2至4週清洗一次」。

▲除濕機水箱沒有刷洗，就會長出一層滑滑黏黏粉色的東西，那就是「黏質沙雷氏菌」與生物膜。（圖／記者徐銘穗攝）

除濕機的水加熱可以喝嗎？水利署公布解答

沒有定時清潔除濕機的水箱的話，微生物也會在水中繁殖，即便煮沸了也不適合飲用