台灣因為地理環境緣故，北部地區、東部地區相對潮濕，不少人家中都會準備除濕機，為了有舒適的室內空間幾乎24小時不停運轉，但你有多久沒有清洗除濕機的水箱？生活育兒專家豆豆媽咪最近就提醒，除濕機水箱如果「只倒水、不刷洗」的話，會長出粉紅色的黏液，那不是水垢，而是「黏質沙雷氏菌」與生物膜，除濕機反而會讓整個空間都充滿細菌！
除濕機水箱不要再只倒水了！長粉色黏液真身曝光：全家狂吸細菌
豆豆媽咪在臉書粉絲團表示，不知道大家有沒有發現，除濕機的水箱裡面，很容易會長一圈滑滑的、粉紅色的黏液，千萬不要以為那是水垢，那其實是「黏質沙雷氏菌」與生物膜，這個光用清水是沖不掉的！
豆豆媽咪表示，很多人用除濕機都只會把水箱的水倒掉，不刷洗，但是如果放置不管，除濕機運作時，就會把這些細菌和黴菌孢子隨著風吹回房間，這就是為什麼很多人覺得「越除濕越過敏」，甚至可能引發「加濕器肺」，真的要小心。
除濕機清潔3步驟必學！水箱每週清洗「殺光細菌」
豆豆媽咪也分享除濕機水箱正確清潔3步驟，首先要先排空水箱，一定要用軟毛刷或者海綿，搭配「中性洗碗精清洗」，像是水箱直角轉角、把手凹槽、浮球連桿下方，這些死水區的生物膜最厚，是重點清洗區；如果發現水垢很厚，可以用1:10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡20分鐘，就可以溶解水垢、破壞細菌的細胞膜！
最後，清洗完之後，把水箱晾乾，因為大多數細菌沒辦法再乾燥表面存活，乾燥是切斷細菌命脈的最後一刀！豆豆媽咪也提醒：「網路上有傳言丟鋁箔紙、硬幣就不用刷洗水箱，金屬離子抑菌理論上有效，但實務上效果有限，建議拿來輔助就好，水箱還是要每週清洗1次最好，濾網則是每2至4週清洗一次」。
除濕機的水加熱可以喝嗎？水利署公布解答
然而有民眾也好奇，除濕機的水經過加熱之後能否直接飲用？水利署就表示，除濕機的水是透過冷凝將空氣中的水分凝結成液態水，再把這些水收集在水箱裡，雖然這些水看起來很乾淨，但它們可能含有空氣中的灰塵、花粉等微小污染物，除濕機內部潮濕溫暖，也有黴菌跟細菌生長。
水利署提到，沒有定時清潔除濕機的水箱的話，微生物也會在水中繁殖，即便煮沸了也不適合飲用，如果想要再次利用除濕機的水，可以拿去澆花、沖馬桶、洗戶外陽台地板等用途。
資料來源：豆豆媽咪健康生活家
