國際黃金現貨價格閃崩後，每盎司一度漲回5000美元，之後又開始跌，今（6）日一度失守4700美元，不過，包括瑞士銀行及法國興業銀行持續看好金價表現，甚至上看6000美元以上。外匯專家李其展表示，短線黃金可能支撐區仍在4400至4500美元，這也是重要回測觀察點，等不及想進場的投資人，建議買一點點就好，若要安心、停損低則等回測4400至4500美元。台灣銀行分析，昨雪梨金市以每盎司4962.74 美元開市，由於川普表示已與習近平進行通話，雙方討論內容深入涉及多項重要議題，整體氣氛正面，美中貿易緊張局勢出現緩和跡象，金價再度承壓下跌至4792美元後，買盤逢低承接，帶動金價反彈至4900美元。歐美時段，由於美伊將於2月6日會談，中東局勢短暫平靜，市場觀望下部分避險資金撤出，打壓金價自4900美元整數震盪回落，一度逼近4800美元。由於歐洲央行維持利率不變，重申將逐次會議依數據決定政策立場，不預先承諾特定利率路徑，中性偏鷹姿態，令歐元兌美元短線反彈升破1.18，美元指數回檔至97.7之下，金價再度反彈重回4840美元之上。惟後芝加哥商品交易所（CME）再度上調黃金與白銀期貨保證金，迫使金價壓回至4780美元。今日金價進一步跌破4700美元，下探4654美元之後，又出現反彈回升至4903美元，目前在4849美元盤整。不過，台銀指出，法國興業銀行認為金價這波跌勢並非是基本面所引發，而是由於先前市場過熱後去槓桿化造成的技術面衝擊，認為基本面對於貴金屬的後勢仍然有利，且適度的修正對走勢來說是健康的，該行仍維持對金價的偏多立場，認為至2026年底每盎司6000美元預測仍屬保守。ING商品策略師Ewa Manthey表示，儘管貴金屬市場出現劇烈修正，但此次黃金與白銀的大幅拋售較像是部位重置而非趨勢逆轉，隨著行情逐步穩定，黃金與白銀已收復部分跌幅，但短期波動可能仍將持續，展望未來，美元仍可能是近期金價走勢的主要關鍵因素。瑞銀則指出，支撐金價因素沒變，加上地緣政治波動與美元貶值，瑞銀仍看好黃金，今年前3季目標價6200美元，但美國期中選舉過後，金價可能回跌至5900美元。