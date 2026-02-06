我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傻眼！毒犯將逮捕、偵訊、移送過程上傳thread(圖/記者鄧力軍翻攝)

台中市一名蔡姓毒犯於昨（6）日被台中市警方逮捕後，竟然將還可以操作手機將逮捕、派出所偵訊現場、上銬後的畫面上傳thread，警界同仁傻眼至極，直呼「這間派出所的學長姐到底在幹嘛?」！第五警分局今上午表示，員警未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控，致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情，本案核屬偵辦案件管控疏失，分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。蔡姓毒犯上傳偵辦過程影像後，即有警界同事發文質疑「為什麼現行犯逮捕上銬後還能使用手機？到底為什麼？？？拍偵訊室甚至還拍電腦筆錄畫面?派出所駐地內部是不能拍照錄影耶，更扯的是 電腦前面的警察竟然沒制止！？啊這間派出所的學長姐到底在幹嘛?移送到台中地方法院，所以逮捕的應該是台中市政府警察局，只看得出巡邏車號碼是583」。第五分局今早提出說明，分局於2月5日7時35分處理民眾糾紛案，請蔡男（86年次）以關係人身分協助調查，後續員警另案查獲其涉嫌持有毒品，惟因員警未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控，致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情，本案核屬偵辦案件管控疏失，本分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。