民眾黨遞補不分區立委李貞秀的「雙重國籍」爭議持續延燒，儘管中選會已頒發當選證書，但內政部態度依舊強硬，內政部長劉世芳更公開表態，將拒絕李貞秀索取涉及機敏的政府資料，引發論熱議。對此，前立委郭正亮直接點名，國防部發言人、政務辦公室中將主任孫立方，同樣出身於中華人民共和國的他，可以看到的機密比李貞秀更多，質疑為什麼孫立方就可以？郭正亮5日在政論節目《大新聞大爆卦》中火力全開，直指劉世芳的動作「不是依法行政，而是奉總統賴清德之命來找碴」。他提到，政府現在的說法是，沒有放棄中華人民共和國國籍、只有除戶籍，就不能當立委，但若標準真是如此，為何孫立方卻完全沒事？郭正亮指出，兩岸現實狀況是，「中華人民共和國」與「中華民國」互不承認，根本不是賴清德口中的「互不隸屬」。正因互不承認，兩岸人員往來才不是依《國籍法》處理，而是依《兩岸人民關係條例》運作，像是對岸來台用入台證，台灣人去中國拿台胞證，根本不看護照。他進一步強調，《兩岸人民關係條例》本來就是位階高於《國籍法》的特別法。郭正亮反問民進黨是否敢說清楚：「孫立方有沒有正式放棄中華人民共和國國籍？」他指出，孫立方當年與家人於文革期間前往日本、投奔自由，政治立場毫無疑問，自己也對孫沒有意見，但問題在於，孫立方並未回中國辦理註銷國籍，卻一路升任中將，能接觸的國防機密甚至遠超過李貞秀，為什麼完全沒人質疑？郭正亮直言，過去台灣有大量「反共義士」，很多人根本沒有、也不可能回中國辦理放棄國籍，那他們是不是通通不合法？他也不禁感嘆，如果今天用政治立場決定誰可以、誰不可以，而不是用一致的法律標準，「這個國家一定會亂」。