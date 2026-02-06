我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委、中配李貞秀放棄中國國籍爭議，近日內政部屢屢槓上李貞秀，內政部長劉世芳近日接受媒體專訪時強調，因李貞秀國籍爭議未解，會要求內政部不提供李貞秀密件以上資料。對此，民眾黨主席黃國昌今（6）日怒轟，現在的陸委會打臉過去的陸委會，民進黨執政下，只要換人主政法律的解釋就會隨時變化。黃國昌宣布參選新北市長，今日在新莊競選總部舉行「都更新幹線 快速效率三新箭」政見記者會，也是首場政見記者會，並於會後受訪。針對李貞秀國籍爭議，劉世芳要求內政部不提供李貞秀密件以上資料，陸委會也表態最嚴格的條件處理。黃國昌回應表示，台灣的民主法治經過20、30年來的發展，我們期許希望、期待也相信台灣是一個真正好的法治國家，比較令人遺憾的事情是針對有關於中配參配權的事情，目前賴清德政府卻拖離了所謂依法行政最重要的法治國家精神。黃國昌說，他曾經公開講過為什麼同樣都是民進黨執政， 針對於兩岸人民關係條例以及國際法的解釋，賴清德跟蔡英文有截然不同的解釋，現在的陸委會跟過去邱太三所主導的陸委會也有完全不一樣的解釋，難不成台灣現在已經變成了即使是同一個民進黨，只要換人執政法律的解釋就被隨時變化的境地嗎？「如果是這樣的話，台灣要怎麼樣稱得上是一個真正的法治國家？我只有奉勸民進黨政府與其一天到晚透過媒體報導無端的政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事情，認真做一點正事。」黃國昌痛批，透過自己的政治目的肆意地解釋法規，甚至出現跟過去一樣的民進黨政府完全不一樣的解釋，試圖要實質地空洞化中配的參政權，這不是一個負責任的政府應該有的態度。黃國昌說，「你要我說大實話的話，國會改革法案真正有牙齒的部分，全部都被民進黨政府他們所控制的大法官宣告違憲」，所以過去民眾黨黨團所面臨的狀況是什麼？不要說不要說密件，即使是普通件索資也常要不到東西，他曾經在內政委員會質詢過劉世芳，她的確站在備詢台上，但是對於他們所提出來的問題，她要不就是不回答，要不就是問A答B，要不然是假裝沒有聽到問題，拿著幕僚給她的稿，在那邊一直唸。黃國昌表示，目前的民進黨政府在面對國會的態度，如果連國會三讀通過的法律不高興就不公布，不斷地在踐踏台灣的民主法治，這才是我們現在目前真正面臨最大的危機。