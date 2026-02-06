「2026花蓮太平洋燈會」將從明（7）日於花蓮市日出大道登場，展至3月8日。花蓮市觀光處表示，此次燈會主題為「花現騎蹟‧光躍洄瀾」，主視覺則是以馬年生肖圖案結合縣內特色景觀、燈籠和族群文化等精神符碼，並將有星空煙火秀。《NOWNEWS今日新聞》整理提燈發放時間、煙火秀日期、主燈、展區地圖、建議交通方式等資訊一次看。
🟡本文重點摘要：
「2026花蓮太平洋燈會」主要資訊
「2026花蓮太平洋燈會」開幕活動
「2026花蓮太平洋燈會」星空煙火展演日期一覽
「2026花蓮太平洋燈會」燈區介紹
「2026花蓮太平洋燈會」提燈
「2026花蓮太平洋燈會」交通資訊
🟡「2026花蓮太平洋燈會」主要資訊：
活動日期：2026年 2月7日（六）－ 3月8日（日），2/16 除夕當天暫停展出
活動時間：每日 18:00 － 22：00
活動地點：花蓮市日出大道、三角公園
官方網站：2026花蓮太平洋燈會官網、花蓮觀光粉絲團臉書
🟡「2026花蓮太平洋燈會」開幕活動：
時間：2月07日 17:30至19:00
節目表：
17:30-18:00 ：開場表演 齊舞飛揚舞團《光之蝶》演出
18:00-18:10 ：貴賓致詞 縣長及與會貴賓致詞
18:10-18:15 ：啟燈儀式
18:15-18:20 ：「花好」主燈秀 23.5度奇蹟之塔「花好」光影律動
18:20-18:28 ：星空煙火秀 440秒視覺震撼煙火秀
18:28- 18:58 ：星光藝人演唱 壓軸嘉賓巴大雄登場
🟡「2026花蓮太平洋燈會」星空煙火展演日期一覽：
2月7日：開幕晚會
2月14日～2月15日：浪漫情人節
2月17日 -2月22日：年味洄瀾
3月3日：歡慶元宵節
3月8日：閉幕晚會
備註：煙火秀確切時間開幕日2月7日定為18:15，其他日期之時間尚待官方公布。
🟡「2026花蓮太平洋燈會」燈區介紹：
以花蓮五種樣貌「希望」、「海 」、「山 」、「物 」、「未來」 對應，展開五種主題「光落之處 」、「洄瀾波光」、「霧光山谷」、「流光幽香」、「光域幻城」。主燈為「霧光山谷」，將於明日2月7日正式點燈展開。
🟡「2026花蓮太平洋燈會」提燈：
觀光處表示，提燈以「翻閱」為設計核心，只要翻開書頁，溫暖光芒便隨之亮起，期盼能透過這盞「會發光的書」，祝福民眾新的一年，翻開屬於自己的奇蹟篇章。
發放日期：2月7日至3月2日
發放時間：晚間6時30分至晚間9時30分，3月3日元宵節當天下午4時30分開始發放
發放地點：花蓮市日出大道（F 段）
發放數量：每日限量50份，3月3日元宵節當天限量888份
🟡「2026花蓮太平洋燈會」交通資訊：
搭台鐵：於台鐵「花蓮車站」下車，專程市區公車。
搭客運/市區公車： 從花蓮火車站前站的轉運站，搭乘巴士（統聯客運308與308Ａ、首都客運307、太魯閣客運301）至「東大門夜市」站下車，再步行至會場。
搭計程車： 於火車站前站搭乘，車資按錶計算。
自行開車（停車場）：重慶路東大門停車場（付費）、五權街停車場（付費）、三民街停車場（付費）、福町路與福建街交叉口（付費）、明禮路停車場（付費）、自由街停車格（付費）、花崗山停車場、和平路停車格（付費）、南濱路停車格（付費）、北濱街路旁。
資訊來源：2026花蓮太平洋燈會、花蓮觀光粉絲團臉書
