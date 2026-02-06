我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡115年11-12月統一發票中獎號碼

📍特別獎號碼：97023797

📍特獎號碼：00507588

📍頭獎號碼：92377231、05232592、78125249

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

🟡六獎200元超商換法一次看！7-11放大換280元咖啡、全家多送20元

▲透過7-11 APP內的「發票日誌專屬賣場」兌換方案，使用200元六獎發票可換得4杯特大杯拿鐵，等於將200元放大成280元。（圖／7-11提供）

🟡11-12月統一發票中獎清冊

📍17個「1000萬特別獎」幸運門市：

▲新竹7-11「富首門市」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖／翻攝自Google評價）

🟡財政部雲端發票中獎號碼清單查詢

🔎11-12月雲端發票專屬獎中獎號碼：

🟡發票損毀、字跡模糊怎麼辦？

115年11、12月統一發票自2月6日起開放兌獎，期限至5月5日止，財政部已公布1000萬特別獎與200萬特獎中獎清冊，提醒民眾盡早檢查手中發票，避免錯失獎金。除了高額獎項外，六獎200元也能透過超商加碼方案把錢聰明換大，例如7-11最高可換到等值280元商品。《NOWNEWS今日新聞》整理完整中獎號碼、兌獎方式、雲端發票注意事項，以及發票損毀、字跡模糊的補救流程，提供給讀者一次看。11、12月統一發票已於2月4日完成開獎，特別獎號碼為「97023797」，8位數完全相同即可抱回1000萬元，領獎期限為2月6日至5月5日。至於最多人中獎的五獎1000元（末4碼相同）與六獎200元（末3碼相同），最便利的兌換方式就是前往住家附近的超商，只要攜帶中獎發票與身分證，即可在7-11、全家、萊爾富、OK超商、全聯、美廉社等通路兌換現金或等值商品。為吸引民眾到店消費，各大通路在發票兌獎期間紛紛推出加碼優惠。以7-11為例，若選擇指定儲值，可額外獲得5%購物金，若直接兌換商品則加碼10%，等於200元發票可兌換220元商品。此外，還能透過7-11 APP內的「發票日誌專屬賣場」兌換方案，使用200元六獎發票可換得4杯特大杯拿鐵，等於將200元放大成280元。全家便利商店方面，民眾可持200元六獎發票直接兌領現金200元，並加送20元購物金（消費200元可折），或選擇存入Fami錢包，獲得2張10元購物金（消費100元可折）。本期共開出17個「1000萬特別獎」，20個「200萬特獎」，其中一名幸運兒竟只花6元外送費就獲得千萬特別獎，直接在2026年開頭就翻身變千萬富翁。雲端發票是指使用財政部核准載具（如手機條碼、悠遊卡、icash卡、會員卡等）儲存替代索取紙本電子發票，但開獎前若列印紙本電子發票，即使對中雲端發票專屬獎，也會喪失領獎資格。萬一遇到發票字跡模糊，或是外送發票釘在袋子上，取下時不小心撕毀，其實還是可以兌換。中區國稅局表示，因發票模糊、損壞無法兌獎時，可持原正本發票到開立該發票的店家，若是「電子發票」，店家可補印發票證明聯，若是「傳統發票」，店家可提供蓋有統一發票章的存根聯影本。此外，即使發票影像模糊，但號碼仍可辨識的話，也可使用「統一發票兌獎APP」掃描發票，或到「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼。只要號碼正確，系統就會自動對獎。