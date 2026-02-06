我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA交易截止日後首日便掀起聯盟巨浪，暫居東區龍頭的底特律活塞隊今日在主場迎戰甫交易來安東尼·戴維斯（Anthony Davis），與崔·楊（Trae Young）組成雙星連線的巫師。儘管巫師雙星本場比賽尚未出賽，但巫師隊卻在客場展現了驚人的鬥志與團隊深度，就算僅有 10 人上陣，仍舊以126：117爆冷擊敗活塞，向全聯盟宣告華盛頓的重建之路已見曙光。兩隊上半場你來我往，半場打完巫師暫以4分領先。易籃再戰，巫師隊在第三節火力全開單節轟下39分，把領先分差擴大至雙位數。而今日表現最亮眼的莫過於從替補出發的小將威廉·萊利（William Riley），他全場展現高效進攻，多次在關鍵時刻射出冷箭，個人獨砍全隊最高、也是本季新高的20分。在他的帶動下，巫師替補群合力貢獻了69分，徹底打亂活塞的防守佈陣，終場便以126：117帶走勝利。即便缺乏明星核心壓陣，巫師隊今日展現了極致的團隊籃球，。除了萊利，庫珀（Sharife Cooper）也挹注了18分。相較之下，活塞隊當家控衛康寧漢（Cade Cunningham）雖然展現巨星風采，全場轟下最高的準大三元數據，但在面對巫師「多點開花」的強攻下顯得孤掌難鳴。活塞全場外線手感冰冷（命中率僅 27%），加上禁區主力杜倫（Jalen Duren）因傷提前退賽，讓這支東區龍頭最終在主場吞下難堪的一敗。這場擊敗強權的勝仗對巫師而言意義非凡。這不僅證明了球隊目前的角色球員具備極高韌性，更為即將到來的「AD + 崔楊」時代做好了完美的鋪墊。外界預期，待 AD 與崔楊兩名超級巨星正式亮相後，搭配今日展現穩定火力的年輕小將們，巫師隊將具備在下季強力衝擊季後賽、甚至挑戰東區前段班的實力。從重建到競爭，華盛頓球迷等待多年的爭冠拼圖似乎已在交易截止日後，以前所未有的姿態正式拼湊完成。