法務部今（2026）年將補實6個一審檢察長職缺，經檢察官人事審議委員會民選委員推薦12人名單後，由法務部長鄭銘謙圈選，相關人事案今（6）日經全體檢審會確認並對外公布。其中，曾遭中共國台辦點名為「台獨打手幫凶」的台灣高等檢察署檢察官陳舒怡，亦名列新任檢察長之列，引發外界關注。陳舒怡此次獲圈選，被司法圈視為意料中事。先前中國國台辦公開揚言對其「終身追責」時，鄭銘謙即曾強勢回應，強調將堅定捍衛台灣司法主權，並嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，明確表態支持司法官依法、公正執法。相關表態也被解讀為法務部對外部政治壓力的正面回擊。檢審會今日確認的新任檢察長人事名單如下：現任法務部法制司司長洪家原，派任台中地檢署檢察長；保護司副司長林秀敏，派任雲林地檢署檢察長；最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明，派任澎湖地檢署檢察長。此外，台灣高等檢察署檢察官趙燕利，派任金門地檢署檢察長；陳舒怡，派任花蓮地檢署檢察長；以及台中地檢署檢察官、兼任廉政署中部調查組組長的劉俊杰，則派任連江地檢署檢察長。法務部說明，此波檢察長人事調整，除例行補實職缺外，也涉及整體布局考量。由於士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽職期將於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長陳松吉借調國安局副局長，另屏東地檢署檢察長陳盈錦退休，原本即出現4個首長空缺。鄭銘謙因此向檢審委員說明，將檢察長缺額數一併規劃為6人，藉此調整整體檢察體系人事布局。