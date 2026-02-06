我是廣告 請繼續往下閱讀

每逢春節、端午節及中秋節，經濟部標準局都會擴大稽查市場磅秤檢查，確保消費者採買同時，不會遭惡意商家以不合格磅秤影響消費體驗。標準局今（6）日表示，該局已完成春節前市場磅秤檢查，結果顯示全國磅秤合格率高達 99.9%，只要認證「同」字標記，民眾就可以安心。標準局每逢春節、端午及中秋「三節」，都由全台六個分局、30位巡檢員負責走遍全台傳統市場、賣場磅秤，一年進行市場檢查及購樣，每年逾6.2萬件，才可讓器具貼上代表合法合規的「同」字標記。標準局表示，這次春節針對全國傳統市場、大型量販店及超市等 201 個場所使用的磅秤進行抽檢，共檢查1萬489台磅秤，其中1萬488 台合格，僅1台不合格；檢查不合格磅秤，已立即貼上「停止使用單」標示，並持續列管，直到報廢或修理後重新檢定合格為止。若攤商仍繼續使用不合格磅秤，一經查獲，將依《度量衡法》處1萬5,000元以上、7萬5,000元以下罰鍰。標準局提醒，攤商使用磅秤應使用檢定合格、並貼有「同」字檢定合格單的磅秤來秤重交易，呼籲民眾逛市場購買物品時，如果發現攤商使用的磅秤沒有貼「同」字合格貼紙，或發現有斤兩不足的情況，可以撥打02-2343-4567（代表號），向標準局或各分局申訴檢舉，標準局會立即派員處理。