我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市5日皆收黑，台股封關倒數前，今（6）日加權指數大跳水超過600點，盤中兩度黑翻紅，然而，截至11點半左右，跌幅收斂但仍然下跌34.66點、31766.61點。加權指數早盤一開始重挫逾600點，最低觸及31,167.37點，最高達31842.62點；截至11點半左右，跌幅收斂，下跌34.66點，暫報31766.61點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌4.22點、來到292.07點。權值股部分，權王台積電開盤下跌20元，十點多後黑翻紅，目前暫報1160元、上漲10元；日月光投控今上漲20元，暫報304元；智邦同樣黑翻紅、上漲60元，暫報1185元；台達電上漲10元，暫報1160元。鴻海仍在平盤下，暫報214元，下跌1.5元。聯發科則是下挫50元，暫報1720元；欣興下跌26元，暫報339.5元；富邦金下挫1.6元，暫報91.9元。記憶體族群回穩，力積電今走勢震盪，約十點後黑翻紅，上漲近半根，暫報65.8元。華邦電跌幅縮小，從最低95元，回升至99.6元，跌2.83%。南亞科走勢同樣震盪，盤中最低觸及251元，短暫黑翻紅到277.5元，隨後跌落平盤，暫報271元、下跌4元。今日盤中成交量前十名分別為群創、力積電、友達、華邦電、旺宏、聯合再生、南亞、南亞科、元大台灣、燿華。