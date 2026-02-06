我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡男接連在社群發出多則限時動態，用手機拍派出所偵訊室、筆錄電腦，警方都毫無作為。（圖／翻攝畫面）

台中市警界爆出離譜疏失。警方逮捕一名蔡姓毒品現行犯，蔡男卻以「需要聯繫家屬」為由要求歸還手機，而警員也隨後也未將手機收回，任由他在派出所內一路拍攝偵訊室、筆錄用電腦畫面，左手上銬、右手滑手機玩遊戲，還使用公家插座充電，頻頻在Instagram發限時動態「炫耀全程」，偵查不公開形同破功，畫面曝光後引爆警界與法界譁然。事件發生在台中市警察局第五分局松安派出所。警方昨日下午5點多接獲一名女子報案，指稱在旅館內遭3名男子限制自由，員警到場後女子改口稱「沒事」，但警方仍將現場3男1女全數帶回派出所，以關係人身分釐清案情。過程中，警方發現其中28歲蔡姓男子涉嫌持有毒品，隨即依毒品現行犯將他逮捕，並進行搜身、查扣手機。未料，蔡男事後以「需要聯繫家屬」為由要求使用手機，戒護警員竟直接將手機交還，且未再重新查扣，讓蔡男得以一路錄影、上傳社群。從蔡男自行PO出的限時動態可見，他一上警車就開始拍攝，還戲稱「來搭55688」，途中與警員抽菸、合影；返抵派出所後，蔡男左手被上銬，右手仍能持手機拍攝，甚至起身靠近員警，近距離拍下正在製作筆錄的電腦畫面，全程未見警員制止。更誇張的是，蔡男連上廁所都持續錄影，上銬期間還能使用手機玩線上遊戲，並插用派出所公用電力充電；隨後被移送台中地檢署途中，也一路拍攝、即時上傳，完全不受限制。畫面曝光後，不少同為警職的網友質疑，毒品現行犯在上銬後仍可自由使用手機、拍攝派出所內部與偵訊畫面，已嚴重違反規定，戒護警力形同虛設；法界人士也直言，該情形不僅讓偵查不公開淪為空談，更可能衍生串證、滅證風險，顯示警方執行程序「螺絲鬆滿地」。對此，第五分局表示，2月5日晚間7點多處理民眾糾紛案時，請蔡姓男子以關係人身分到所協助調查，後續另案查獲其涉嫌持有毒品，惟承辦員警未落實相關安全與戒護規定，過程中疏於管控，才導致蔡男拍攝並上傳社群。分局強調，本案屬偵辦案件管控疏失，已依規定對相關員警懲處，並列為案例加強教育訓練，避免類似情況再度發生。