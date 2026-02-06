我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院副院長江啟臣今（6）日化身超級業務員，安排美國在台協會（AIT）處長谷立言參訪工具機龍頭「台中精機」，協助在地產業爭取國際曝光與合作機會。江啟臣說，外賓每次到台灣都想看台積電，卻忘了沒有這些隱形冠軍，就不會有台積電，更不會有美國AI相關產業。谷立言表示，美國公司以往最重視成本，現在更重視安全，台灣是非常可信賴的夥伴，川普總統正推動美國再工業化，需要自動化技術，未來台灣可扮演非常重要的角色。江啟臣透露，去年某次喝春酒的場合，他和AIT處長谷立言提到，台中在製造業的實力很強，尤其美國正推動再工業化，台美在產業鏈上非常可以互補，谷立言把這些話記在心上，上月和他共進早餐時，主動提及想了解未來若台美產業合作，台中在實體AI、其他產業鏈結是否有合作機會？因此促成這次參訪。參訪過程中，江啟臣化身「超級業務」，向谷立言介紹台中精機如何透過數位化管理與高度自動化，成為美方推動「友岸外包」與產業供應鏈的最佳夥伴。江啟臣表示，靈魂需要軀幹，就像AI需要硬體。台中的工具區、精密園區集中在大肚山南北兩端，長達50公里的大肚山黃金縱谷有完整的產業鏈，隱形冠軍們征戰全球不怕挑戰，需要的是方向，他努力搭建在地產業與國際市場的平台，希望讓谷立言見證台中製造業的實力，讓台美在AI還有機器人產業鏈發揮互補的優勢、邁向新時代。谷立言表示，美國是台灣最大的投資來源，也是台灣最大的出口國，以往台美產業合作以半導體或AI產業為主，美國認為有更多機會可以促成互惠經濟，尤其是台中的機器產業可協助美國實體AI產業、工業自動化的技術，達到川普總統的再工業化目標。谷立言強調，以前很多美國公司最重視成本，現在特別重視安全的供應鏈，台灣是非常可靠、可信賴的夥伴，他認為台灣可以在安全的供應鏈領域扮演非常重要的角色。