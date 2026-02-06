我是廣告 請繼續往下閱讀

在泰國談賄選，對許多在地人來說早已不是祕密，而是公開的「政治常識」。早在2023年，普吉島就被點名是賄選價格最高的地區，一票喊到2000泰銖，幾乎等同當時6天多的工資。這種以現金換取「人情」的操作，在地方政治中行之有年，也成為選舉季最敏感、卻又最寫實的一環，近期2026年總理大選將至，單張票傳出賣最高7500泰銖（約新台幣7千元），引發熱議。台灣「泰國學」學者、台泰交流協會創會秘書長暨理事、台灣自由選舉觀察協會研究員洪銘謙博士認為，對不少鄉村選民而言，收錢不一定等於會投票。他在《鏡報》的投書中提及，泰國傳統政治文化中，地方政治人物被視為必須「照顧」人民的長輩角色，金錢往往被解讀為關係維繫的一部分，而非單純的買票。也因此，2023年前進黨高舉「不買票」並成功勝選，被視為打破舊規則的象徵，卻同時引發保守派的質疑與嘲諷。但新政治文化的出現，反而讓傳統地方政治家族更依賴賄選作為反制工具。隨著日薪在2025年上漲至400泰銖，各地賄選「行情」也水漲船高，平均價推升至800泰銖左右。根據泰媒TNN民調，多數民眾對賄選持反感態度，但在單一選區制度下，即使只有不到兩成選民願意因金錢動搖，仍足以左右勝負。更引發關注的是，本屆選舉的賄選價格不只創新高，背後資金來源也更加複雜。泰國媒體爆料，疑似有來自鄰近大國的龐大灰色資本流入，透過資助特定政黨、精準鎖定關鍵選區，以「加碼買票」方式影響選舉結果，讓單張選票最高喊到7500泰銖（約新台幣7千元）的天價。買票漲價現象，與本次選舉制度改變密切相關。隨著只要眾議院過半就能執政，國會選舉本身成為真正的權力入口，也讓外部勢力介入的誘因大增。民主派不僅要對抗盤根錯節的地方政治家族，還得面對資本與國際角力交織的壓力，選戰難度明顯升級。從「收錢不一定投票」的地方默契，到高度資本化、策略化的賄選操作，泰國選舉正站在轉折點。這不只是誰花錢比較多的競賽，而是一場關於民主韌性與選民判斷力的考驗；當金錢、假訊息與外部勢力同時進場，真正決定未來走向的，或許仍是選民能否清楚分辨「照顧」與操控之間，那條越來越模糊的界線。