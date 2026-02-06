我是廣告 請繼續往下閱讀

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅去（2025）年9月22日下午在成功嶺基地靶場實施步槍射擊訓練時，發生邵姓士兵打靶事故，導致左臉等處嚴重受創，引發外界高度關注。檢方調查後認定，部隊當時訓練流程均依規定執行，難認前置作業有違失，不排除係邵員自行操作槍枝不慎所致，就槍擊事故本身查無應負刑責之人。不過，該事故後續衍生的傷勢照片外流風波，檢方則認定已構成刑事責任。由於邵員受傷畫面驚悚，相關病況照片在網路大量流傳，台中地檢署主動剪報分案偵辦，鎖定多名散布影像者，依法提起公訴。台中地檢署指出，全案由檢察官柯學航偵辦，案發隔天即會同陸軍第十軍團前往成功嶺履勘，查扣涉案T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及現場錄影設備送驗。鑑識結果顯示，槍枝並無膛炸情形，僅採集到邵員DNA，戰術頭盔破損研判為彈頭由下往上撞擊帽緣所致。檢方並調閱現場監視畫面，發現邵員在完成臥射、跪射後，立射階段尚有1發子彈即提前收槍，於持槍姿勢中意外擊發最後一發子彈後倒地。經彈道重建，子彈自上顎左側門牙進入，朝左眼方向行進，造成左側顏面嚴重槍創。至於照片外流部分，檢方調閱臉書、PTT、Dcard、Threads、LINE等平台，比對IP位置，發動全台20處搜索，查出臉書社團黃姓女版主、桃園陸軍張姓軍官、蕭姓士官、桃園航警保大楊姓警員，以及8名民眾涉案。檢方偵結後，依違反個人資料保護法第41條非法利用個人資料罪嫌，起訴共12人，並具體求刑，其中黃姓女版主求刑1年、張姓軍官10月、周姓男子8月。檢方強調，傷病人影像與醫療資訊屬高度敏感個資，尤其涉及軍事訓練事故，更應受到嚴格保護，未經當事人同意，任意蒐集、散布或利用，均須負起刑事責任。