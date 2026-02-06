我是廣告 請繼續往下閱讀

夏洛特黃蜂今（6）日作客火箭主場豐田中心展現驚人氣勢，憑藉著這套黃金先發組合與板凳群的穩定發揮，最終以擊敗休士頓火箭。這場勝利不僅讓黃蜂豪取近期的一波，戰績更成功提升至東區第10名，正式挺進附加賽席次。反觀火箭隊在主場遭遇二連敗，團隊士氣與戰績排名皆面臨嚴峻挑戰。本場比賽上半場雙方互有往來，黃蜂靠著拉梅羅·鮑爾（LaMelo Ball）的穿針引線，與新人王大熱門康·克努佩爾（Kon Knueppel）穩定發揮，半場打完黃蜂便足足領先12分。易籃再戰，康·克努佩爾依舊手感發燙，他全場狂飆24分，在第四節初的一波 攻勢，瞬間將領先再度擴大。而火箭隊雖然試圖反擊，但當家禁區主力申京（Alperen Şengün），本場比賽手感低迷，全場11投3中僅獲得7分，迫使始終無法縮小分差的火箭只能在末節還剩餘8分鐘時便換下主力提早進入垃圾時間，讓比賽早早定調，終場黃蜂便以109：99輕取火箭，繼續他們的連勝之旅。夏洛特黃蜂目前無疑是全聯盟最火熱的球隊，今日擊敗火箭後，他們已經寫下的壯舉，更超越近10年球隊最長的連勝紀錄。這波連勝期間，黃蜂展現了極高的進攻效率（每百回合得分領先全聯盟），讓攻擊火力成為他們最大的武器。從原本季初的東區末段班，到現在成功卡位附加賽區，黃蜂隊儼然成為東區季後賽競爭者中最具威脅的「黑馬」。。儘管陣中擁有凱文·杜蘭特（Kevin Durant）與申京等頂尖戰力，但球隊缺乏穩定控衛引導進攻的問題在此役再度暴露，全場失誤高居不下，且進攻效率排名全聯盟後段班。外界質疑，火箭隊在競爭激烈的西區並未針對弱點補強，是否會影響其未來衝擊總冠軍的金盃？若維持現有輪替，火箭在面對擁有強大後場深度的球隊時恐將持續陷入苦戰。如果管理層無法在接下來的買斷市場有所作為，這支曾被寄予厚望的隊伍，恐怕連季後賽的席次都將面臨挑戰。