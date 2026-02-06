我是廣告 請繼續往下閱讀

各政黨全面啟動年底九合一大選戰備，但國民黨卻在多個關鍵縣市頻頻傳出人選卡關、派系翻臉，甚至出現脫黨參選、分裂內鬥的雜音。對此，政治網紅「館長」陳之漢毫不留情開砲，直言國民黨去年挺過大罷免後「整個就膨脹了」，以為2026、2028已經穩贏，照這樣下去，年底九合一「民進黨又要贏了」，因為國民黨是自己把自己打死。館長4日在直播中指出，這一波地方縣市議員提名作業，白營沒什麼大問題，真正「千瘡百孔」的是國民黨，內部問題一大堆，「不愧是泱泱大黨」。他透露，近期曾分別與國民黨正副主席鄭麗文、蕭旭岑，以及民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌餐敘交換意見，觀察下來，他認為問題根本不在藍白合，而是國民黨內部心態出了大問題。館長直言，國民黨之所以選舉屢屢失利，關鍵就在於「每次都是自己先把自己打到半死」，去年成功撐過大罷免後，黨內開始自我感覺良好，認為2026、2028選舉勝券在握，結果派系鬥爭立刻全面復燃。「光一個議員席次就鬥得你死我活，更不用說縣市長了。」館長更爆料，許多國民黨籍參選人私下拜託他支持，背後原因正是派系惡鬥太嚴重，他點名台中、新北、新竹縣等地，黨內彼此廝殺、人人都想出線，完全沒有整合共識，一點都不團結。館長也警告，距離11月投票還有好幾個月，現在才年初，國民黨內部就已經「殺紅眼」，派系鬥到不可開交，連黨主席鄭麗文都顯得孤掌難鳴，地方派系根本壓不住。更誇張的是，他還聽聞黨內有人打算操作「三腳督」，讓選情更加混亂。館長警告，如果國民黨再繼續內鬥下去，「年底的九合一大選，民進黨又要贏了」。