《豆腐媽媽》替身墜樓病危！顱內出血躺床照流出　民視93字再發聲

民視8點檔《豆腐媽媽》上月20日替身演員蘇德揚從高台摔落，造成嚴重腦震盪、創傷性硬腦膜下出血、顏面撕裂傷、面部骨折等，其家屬指控電視台毫無表態，昨（5）日民視回應第一時間就已將人送醫，會對此事負責到底，今稍早民視再度向《NOWNEWS今日新聞》發聲：「已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。」
《豆腐媽媽》替身病危！顱內出血躺床照流出
針對《豆腐媽媽》替身意外、顱內出血病危，民視今稍早向《NOWNEWS今日新聞》回應93字：「民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。」
據消息指出，今下午1時30分，該替身家屬將召開記者會說明始末，備受外界矚目。
拍《豆腐媽媽》病危！家屬火大控：顱內出血
先前蘇德揚家屬於社群Threads發文，曬出當事人躺床、病危照片，畫面令人不忍直視，「爸爸要從4層高鋼架往下墜。防護墊疑似放錯位置、數量不足。現場接應者都是助理，不是專業安全人員。劇組因節省費用沒有請專業人員拉墊子，墜落瞬間助理人員驚恐逃開、跳開、閃開。」替身從接近2樓半高度的位置下墜，撞上水泥地，當場失去意識。
家屬事後直指，「沒有任何民視高層來醫院關心」，只有出現一名助理，帶著6顆蘋果前去慰問，家屬氣憤說：「後續安全責任、保險、流程，至今仍有許多疑問。 我們只是普通人，不懂產業規範，不懂拍攝安全標準。我們只知道那天倒下去的，是我們的家人。當下被要求簽病危通知時，腦袋一片空白，手在抖，還是簽了名」，語氣沉痛不已。
