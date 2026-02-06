我是廣告 請繼續往下閱讀

精準投資信義區 巔峰房產市值近8億

▲大S徐熙媛於2016年斥資3.62億元購入的指標豪宅「台北信義」，在其離世滿一周年之際，經查產權仍登記在其名下，尚未完成過戶程序。圖為資料照。（圖／記者黃彥凱攝）

專家解密：房產為何遲未過戶？

未限期登記恐面臨罰鍰、充公

藝人大S（徐熙媛）離世至今已屆滿一周年，除了其演藝生涯的點滴令人懷念，其身後留下的鉅額遺產分配也持續引發關注。據悉，大S生前擁有的指標性豪宅「台北信義」頂樓戶，在逝世一年後，經查騰本發現該房產目前仍登記在其名下，尚未完成過戶程序，引發外界對遺產繼承進度的議論。回顧大S的房地產投資路，眼光相當獨到且偏好信義計畫區。最著名的「台北信義」是她在，換算當時除「台北信義」外，大S全盛時期在該區還曾持有「冠德遠見」與「國家藝術館」等知名豪宅，房產總市值估計一度逼近8億元。其中「冠德遠見」已在2020年售出。根據《ETtoday新聞雲》報導，「台北信義」目前仍登記在大S名下。針對豪宅「卡關」未過戶的現象，金門地政士事務所所長蕭琪琳接受《ETtoday新聞雲》採訪時分析，一般自然人往生後，通常需在半年內完成遺產稅申報，特殊情況可延期3個月。大S離世已滿一年卻未辦理房屋過戶，這在實務上相對少見。蕭琪琳指出，造成這種情況主要有三種可能情形：然而，蕭琪琳特別提醒，若是屬於「稅已繳但未辦過戶」的情況，根據相關法規，長期未辦理繼承登記將面臨罰則。。這棟曾見證大S輝煌時光的指標豪宅，未來將由誰繼承並延續其價值，仍是房產界與大眾關注的焦點。