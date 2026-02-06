我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴女及員警在大街上對峙，員警不斷喝斥「放下」無果隨即抓肩側摔將其制伏。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區松壽路今（6日）凌晨發生一起酒後鬧事事件。一名短髮的賴姓女子疑似酒後情緒失控，過程中不斷在路邊咆哮，甚至手持破碎酒瓶朝正在執勤的員警靠近，相當驚險。員警見狀立即喝令其拋棄危險物品，但賴女不願意配合，警方為避免發生危險，當場依法將其壓制並實施保護管束。而畫面也被一旁的民眾拍下，引發討論。據了解，事發時間為凌晨1時43分許，地點位於ATT 4 FUN對面。當時正在執勤的員警發現賴女手持尖銳玻璃瓶，且行為顯有危害他人之虞，並對其大喊：「放下！放下」等語，但賴女絲毫不為所動，站在路中央和員警對峙，員警隨即抓肩側摔將其放倒制伏。由於賴女處於泥醉狀態，警方依《警察職權行使法》第19條規定對其實施管束。賴女被帶回派出所後，直到凌晨2時45分許，員警評估其酒意消退、情緒回復平穩，且已無後續危害生命身體之安全疑慮，遂解除保護管束，讓其自行離去。而過程也被一旁的民眾拍下，並上傳到社群網站Threads上，網友紛紛留言表示，「現在警察體能感覺越來越強大，不錯不錯」、「這個壓制好輕鬆，體型差異」。