2026年新竹市長選戰逐漸升溫，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安續拚連任，民進黨人選則尚未拍板，外界普遍看好陽明交大教授林志潔最有可能出線；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意角逐新竹市長大位。不過，最新民調顯示，無論對手是誰，高虹安皆呈現「一路領先」態勢。根據《TVBS民調中心》今（6）日公布最新調查，結果顯示，在高虹安與林志潔的兩人對戰中，高虹安支持度高達50%，明顯領先林志潔的28%，雙方差距超過20個百分點，另有22%選民尚未表態。進一步分析政黨傾向，民進黨支持者中有83%力挺林志潔，國民黨認同者則有84%支持高虹安，民眾黨支持者更高達96%力挺高虹安；在中立選民部分，高虹安以38%支持度，領先林志潔的16%，顯示高虹安在游離選民中仍具優勢，不過仍有46%尚未做出選擇。回顧2022年新竹市長選舉，曾投票給高虹安的選民中，有86%表示將繼續支持她；當年支持民進黨候選人沈慧虹者，則有85%轉向支持林志潔；而原本支持國民黨候選人林耕仁的選民中，有62%改挺高虹安，僅19%支持林志潔。若時代力量主席王婉諭投入選戰，將形成「三腳督」局面，不過從數據中可以看到，高虹安的支持度仍高達48%，林志潔為25%，王婉諭僅6%，另有20%尚未表態。民調顯示，王婉諭是否參選，對整體選情影響有限。此外，針對高虹安復職以來的施政表現，新竹市民中有50%表示滿意，不滿意僅24%，整體評價仍偏正向。本次民調由《TVBS民調中心》於115年1月29日至2月4日執行，調查時間為晚間18時30分至22時00分，針對20歲以上新竹市民進行訪問，採用電話號碼後四碼隨機抽樣，成功完成953份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點，依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為《TVBS》。