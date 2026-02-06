我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇男拍攝時從高處墜落，傷勢相當慘烈。（圖／Rena提供）

民視八點檔《豆腐媽媽》一名蘇姓臨演，上個月20日從高台墜落，造成嚴重腦震盪、創傷性硬膜腦下出血、面部骨折等，在ICU（加護病房）躺了7天，民視第一時間回應會負責到底，但蘇男未婚妻Rena今（6）日臨時召開記者會，直呼民視只有包了6千元紅包，根本不夠負擔醫藥費，後續也只叫她「開一個數字」並派助理探視，主要負責人皆未積極處理，讓她非常心寒。蘇姓臨演是劇校畢業，拍過Uber、台新銀行的廣告，擔任許多戲劇的替身，這次發生意外，未婚妻Rena站出來發聲，透露當時蘇男在急診室吐了四大袋的血，還簽了病危通知，讓她感覺非常恐懼，目前已經轉一般病房，中午也辦了出院手續，可以下床，只是還需要攙扶，表達能力還是有點遲緩。Rena不捨未婚夫拍戲拍到進ICU，今臨時召開記者會，控訴民視一開始只包了6千元紅包，也只派助理探視，不滿民視未積極處理，也沒正面道歉，甚至一開始只包了6千元的紅包，Rena略帶嘲諷冷笑，「是解決了我吃飯、停車、買衛生紙、濕紙巾的費用啦，我不知道負責的定義，但他們也只希望我提供一個數字。」Rena無奈康復期不知道要多久，「腦出血不是一兩天能好，沒有醫生可以掛保證，還是要觀察。」而此次意外，也花掉數十萬的醫藥費，至於希望民視怎麼做？Rena說，「目前我們沒有要求任何金額，後續需在等待更多專業的評估，希望民視可以主動處理。」