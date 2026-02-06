日本關東甲信地區，本週末將迎來強力寒流，山區、平原都可能積雪，影響交通。因8日適逢眾議院大選投開票，各縣選舉管理委員會已著手準備因應，部分離島地區也提前投票。
綜合《共同社》、《NHK》等日媒報導，日本氣象廳5日發布預測，受到強烈冷空氣影響，6日起日本海的西北側將持續降雪，並於8日的眾議院選舉投開票日達到高峰，部分地區恐達警報級別，需慎防交通癱瘓，民宅屋頂落雪、雪崩等，呼籲選民前往投票所時務必提高警覺。
由於降雪期間與眾議院選舉投開票日重疊，各縣選舉管理委員會已經向地方發布通知，要求提前準備因應措施，並進行除雪作業，確保投開票作業順利進行。
此外，因為已預見選舉日氣候不佳，擔心運送投票箱的船隻當天可能取消，一些偏遠島嶼也於今（6日）提前投票，比如位於大分縣東南部的保戶島，投票箱將運送至市役所，等待8日與其他投票站的票箱一起計票。
