「聽新聞」就裝《NOWNEWS APP》AI朗讀功能 輕鬆掌握新聞不用再低頭！

NOWNEWS今日新聞 《NOWNEWS APP》「聽新聞」功能，每日為您朗讀超過600則新聞。不需坐在電腦前或盯著手機瞧，可一邊做家事、開車、運動，讓AI語音主播用聲音陪伴您生活的每一刻。