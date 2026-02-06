LINE TV今年初與KKTV完成合併，用戶數突破600萬，但卻驚傳遭到駭客入侵。負責營運的巧克科技已發布聲明坦承此事，證實系統遭未經授權存取，並緊急啟動資安應變機制。為了平息用戶怒氣，官方也火速祭出補償方案，符合資格者最高可獲贈60天VIP觀看序號。
LINE TV在今年初合併後成為台灣最大串流平台之一，卻在近日爆出資安漏洞。巧克科技指出，團隊於2026年1月26日晚間進行例行檢查時，察覺系統有異常存取行為，經深入調查確認，駭客是在1月24日至1月26日之間，從外部來源非法侵入系統。
此次受影響的資料規模龐大，據了解潛在外洩資料包括：會員帳號約650萬筆、電子郵件394萬筆、電話號碼約71萬筆，其他如會員編號、生日、社群暱稱、大頭貼、訂單資料，以及經過雜湊處理的密碼與加密地址資訊等都有外洩風險。巧克科技強調，平台並未保存用戶的完整付款資訊，如銀行帳號、信用卡號，因此財務資料並未在此次外洩範圍內。此外，官方表示截至目前為止沒有再偵測到新的未經授權存取活動，並已通報主管機關及委請專業資安公司盤查。
LINE官方急切割：通訊軟體不受影響
由於LINE通訊軟體在台擁有超過2200萬用戶，許多民眾擔心LINE帳號是否同步遭殃。對此，LINE官方緊急澄清，LINE TV是由巧克科技負責營運，與LINE通訊軟體分屬不同公司，雙方採用完全隔離且相互獨立的伺服器與資安架構。因此，本次事件僅限於影音平台，LINE通訊軟體及其他相關服務的用戶資料均安全無虞。
補償方案出爐：VIP可領60天免費看
為了挽回用戶信心，LINE TV同步公布了補償措施，針對受影響用戶發送觀看序號，預計於2月11日前 發送至帳號內的「優惠票券夾」。補償資格：凡於2026年2月5日公告前完成註冊者，可獲得 14天 VIP觀看序號。VIP用戶：於2026年1月1日至2月5日期間曾為VIP身分者，可獲得2組30天序號，合計 60天 VIP資格。用戶收到序號後，只需登入LINE TV App，進入「個人」頁面的「優惠票券」即可進行兌換。
資料來源：LINE TV
