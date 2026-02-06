我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁（如圖）當年口頭禪「加油好嗎？」成了林雨宣的心靈支持。（圖／翻攝自節目畫面）

被稱為「星光甜心」的女星林雨宣，過去參加選秀節目《超級星光大道》時，受到本月2日離世的資深製作人袁惟仁許多照顧，甚至一度被酸「靠袁惟仁才能晉級。」昨（5）日她本人出席舞台劇《人間條件八》記者會時，公開談及恩師的事情，直言：「沒有他，我現在就不會在這裡。」林雨宣5日出席舞台劇《人間條件八》記者會，談及恩師「小胖老師」袁惟仁離世消息，語氣中滿是不捨與感激，她回憶起參加《超級星光大道》第三屆時，直言自己在實力堅強的選手中，其實並不突出，「如果沒有他，我也不會在這裡。」林雨宣談到當年比賽期間曾被觀眾酸「被袁惟仁偏袒」，甚至被酸是因外型亮眼才一路晉級，她直接正面回應，她承認那時自己的實力還不夠成熟，但因為袁惟仁的肯定，在演藝圈站穩腳步，對此始終心懷感謝，她坦言，當時袁惟仁相較其他評審的嚴厲風格，總是對自己多一份溫柔與包容，不只給予不錯的分數，還常激勵自己「加油好嗎」，成了她多年來心裡的力量。更巧合的是，在袁惟仁死訊曝光前幾天，林雨宣突然收到朋友傳來一段影片，是10多年前她在駐唱餐廳演唱袁惟仁作品〈離開我〉的畫面，當她事後得知噩耗時，忍不住驚呼「這是不是一種訊號？」為了紀念恩師，她特地重新翻唱〈離開我〉，並透露近期將上傳至社群平台，向袁惟仁致上最後的敬意。