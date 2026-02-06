我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部長劉世芳昨日接受專訪稱，未來在立法院面對甫就職民眾黨不分區立委的陸配李貞秀，內政部將不提供「機密等級以上」文件供其調閱；政治評論員吳崑玉5日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時說，這是在沒辦法的情況下臨時補洞；由於李貞秀放棄國籍的程序不完備，行政機關在不給資料前，必須宣示不承認其立委的資格。對於網友提問，內政部不提供機密資料給李貞秀是否是好棋？吳崑玉認為，不是好棋，並坦言這是在沒其他辦法下，臨時拿出來補洞的做法；主持人康仁俊指出，這代表內政部也願意承認李貞秀立委資格，至少在這1年的時間裡面。康仁俊提到，李貞秀稱自己在網路上搜索了一下，「好像不能拿內政部怎麼樣，所以是不是要修法？」但質疑李貞秀是要修什麼法？「（官員）不給你資料，所以你要幹嘛？法辦他嗎？」《立法院職權行使法》是規範立法院裡，直言李貞秀連法律都搞不清楚，「不懂在那亂搞」。吳崑玉指出，內政部與陸委會在做不給資料的動作之前，必須公開宣示「不承認李貞秀立委的資格」，因為李貞秀放棄國籍的程序不完備。吳崑玉說明，法律雖有漏洞，但是有「補丁」，而李貞秀也不按這補丁來，那主管機關就可不承認李貞秀的立委資格。康仁俊表示，如果內政部認為自己不會否定李貞秀1年的立委身分，但引述民進黨發言人吳崢昨日的說法，在這件事情上，大家在乎、要看到的是態度，願不願做出來讓大家覺得是真心？但是當李貞秀稱，未完成放棄國籍的申請程序，是因為自己「有點懶」，就已經毀掉自己了，其他都不用再解釋，包括對中華民國都多忠誠，「因為妳連最基本的法律妳都不願意遵守！」