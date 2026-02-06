我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（6）日在主場以119：115險勝費城76人，然而這場勝利卻蒙上了陰影。當家球星盧卡·唐西奇（Luka Doncic）在第二節因左腿筋受傷提前退場，隨後更傳出可能因此缺席下周即將登場的NBA全明星賽。根據醫學專家分析，他的左腿疑似拉傷，根據之前愛德華茲（Anthony Edwards）和「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人的情況，可能最少都要缺席1-2周唐西奇今日僅出戰16分鐘，投籃10中3、三分球4中0，繳出10分4籃板2助攻。在第二節剩餘約3分鐘時，他在一次切入過程中疑似加劇了左腿不適，隨即被更換下場。現場畫面顯示唐西奇神情沮喪，並跛行返回更衣室檢查。值得注意的是，唐西奇曾於1月28日對陣克里夫蘭騎士時，因球場設計問題扭傷左腿，當時雖未缺席比賽，但今日的傷勢疑似是該次碰撞留下的後遺症。針對唐西奇扶著大腿後側退場的舉動，NBA傷病分析專家傑弗里斯（Evan Jeffries）博士在社群平台發文分析，指出唐西奇面臨的是腿筋拉傷問題。傑弗里斯博士針對不同嚴重程度給出了預計的缺陣時間：僅為緊繃： 每日觀察（Day to Day）。一級拉傷： 預計缺陣1-2周。二級拉傷： 預計缺陣4-6周。這項分析引發了外界對唐西奇能否出席全明星賽的擔憂。由於明星賽將於下周舉行，即便只是輕微的一級拉傷，唐西奇恐怕也難以如期現身賽場。賽後，湖人主帥雷迪克（JJ Redick）在採訪中證實唐西奇感到左腿筋酸痛，並表示：「他本人和隊醫團隊均確認他無法重返比賽。」雷迪克透露唐西奇很快會接受更精密的影像檢查（MRI），但目前要判斷傷勢的具體程度還為時過早。湖人今日贏球後戰績來到31勝19負，下一場將於本週六在主場迎戰由柯瑞（Stephen Curry）領軍的金州勇士（Golden State Warriors）。屆時唐西奇是否能上場，將取決於影像檢查後的最終評估。