我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇男擔任《豆腐媽媽》替身，卻從高處墜落，未婚妻Rena（左1）臨時召開記者會，控訴民視作法讓她心寒。（圖／Rena提供）

《豆腐媽媽》37歲臨演蘇德揚上個月20日拍攝時發生墜樓意外，其未婚妻Rena今（6）日召開記者會，還原蘇男墜樓送醫後的狀況，當晚在急診室吐了4袋血，不過因為蘇男是劇校畢業，本身有武打底子，事發當時他用左手支撐，才撿回一命，不過整隻手也都變成紫色。蘇德揚墜樓後緊急送醫，在加護病房住了7天，今已辦理出院手續，其未婚妻Rena也在今天臨時召開記者會，回憶蘇男在急診室吐了4袋血，傷勢慘烈，不過因為蘇男是劇校出身，當下用手支撐，才撿回一命，但他的左手也全都是淤血。Rena提出3點訴求，首先希望民視公開道歉，接著喊話演藝圈重視工安問題，以及後續的復原、理賠，希望民視主動積極，而不是用被動拖延的態度。Rena表示，住院17天花費超過10萬元。而在Rena開記者會之前，電視台給予回應，「民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。」