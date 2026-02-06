我是廣告 請繼續往下閱讀

由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代、導演徐琨華執導的《世紀血案》遭爆出未經當事人同意、田調訪談等程序即翻拍「林宅血案」的故事，主演之一的演員寇世勳更強調該片「沒有意識形態」，已被廣大網友發起拒看。對此，影評粉專《無影無蹤》的作者翁煌德今（6）日批評，一部談林宅血案的電影，要如何不談「意識形態」？演員在記者會上「談笑風生」是否恰當？稍微有點良知的人，哪怕是深藍人士，都不會否認林義雄是遭到政治報復，用什麼立場看這件事很清楚。這部《世紀血案》有沒有可能形成二度傷害？而且傷害的恐怕不只是林義雄而已。翁煌德今發文講述，1980年2月28日，黨外代表人物、「美麗島事件」被告林義雄的母親與一對7歲的雙胞胎女兒被刺殺身亡，9歲大女兒則受重傷。該事件發生在戒嚴時期，普遍認為是由國民黨相關人士行兇，警告意味濃厚，畢竟連政敵的老母與小孩都能殺，代表執政黨為了維持權力，連人性底線都能不要了，自然足以讓人心生恐懼。翁煌德指出，凡是對台灣歷史有基本認識的人，都知道林宅血案所代表的沉重意義，以及這個議題的嚴肅性。然而，直到現在45年過去了，即便政府已經解密不少檔案，但仍未能抓到真兇。他曾在大學時期聽過林義雄的演講，可以從對方身上感受到有一股巨大的悲傷。為了爭取台灣民主，林義雄的犧牲比誰都更為慘痛。翁煌德質疑，這部作品為何在這個時機拍攝，以及它想傳遞的訊息又是什麼？尤其真相懸而未決，編導會用什麼切入點來拍？在電影史上，懸案拍成電影的案例不少，佳作比比皆是，《誰殺了甘迺迪 JFK》（1991）就是一例。所以拍懸案沒有問題，但問題是這部片到底要拍什麼？領銜主演的資深演員寇世勳說「劇本沒有意識形態」，這句話著實驚人。一部談林宅血案的電影沒有意識形態，那這到底會是個什麼片？林宅血案的發生，本身就是因為意識形態衝突所造成的，編導如何寫出一部沒有意識形態的劇本？翁煌德表示，而導演的家世背景，更是令人大吃一驚，導演叫徐琨華，他的祖父是徐梅鄰，正是1980年代的警備總部的發言人，當陳文成博士於1981年離奇死亡時，徐梅鄰第一時間出來說他畏罪求死。寇世勳又一次強調劇情不會偏向任何立場，這就很可怕了。因為稍微有點良知的人，哪怕是深藍人士，都不會否認林義雄是遭到政治報復，用什麼立場看這件事很清楚。現在說「不偏向任何立場」，似乎在暗示了這是一部要「平衡報導」的電影。莫非，編導想要讓觀眾知道兇手另有其人？翁煌德再質疑，一部講林宅血案的電影，幾乎沒有意識形態，又沒有偏向什麼立場，事主林義雄似乎也沒有同意，這部《世紀血案》有沒有可能形成二度傷害？而且傷害的恐怕不只是林義雄而已。政治仇殺事件拍成電影沒問題，海外也有很多類似的佳片，但從這個記者會的安排，演員一字排開笑臉迎人地發言，感受不到這個事件有被嚴肅性的看待。實在萬萬沒想到，沒想到在當事人都還在世的時候，林宅血案居然可以如此變成一個如此具有娛樂性的題材，這難道不是一種對受難者最殘酷的剝削？翁煌德最後也提到，在此希望提醒參與這部製作的人：創作者當然有詮釋歷史的自由，但自由的前提是對他人的苦難保有基本的敬畏之心。林家人的悲慟與這塊土地的集體創傷，絕不該是被輕率包裝、隨意消費的娛樂商品。