我是廣告 請繼續往下閱讀

2026中台灣燈會「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」即將於2月15日至3月3日在水湳中央公園隆重登場。為替燈會暖身，鄰近會場的指標性建築「台中流行影音中心」即日起化身巨大光影畫布，將姆明（Moomin）靜謐療癒的身影投射於外牆，結合絕美極光背景，成為中央公園南側最吸睛的夜間亮點。台中市政府新聞局長樂治誼表示，為擴大燈會節慶氛圍，影音中心西側牆面即日起至3月3日，每晚17:30至22:00進行投影，與主燈區相互輝映。新聞局指出，影音中心營運移轉案（OT）由威剛團隊取得經營權，總投資額達4.05億元，目前正緊鑼密鼓進行裝修，目標於今年底正式啟用。未來影音中心將以動畫（A）、漫畫（C）、遊戲（G）為營運核心，並融合流行音樂與電影（M&M）元素，結合民間機構的創意，轉型為中台灣流行文化新地標，預計將為在地帶來顯著的就業機會與高品質的休憩空間。2月15日開幕當日，若民眾無法親臨現場，可透過「漾台中」及「大玩台中」官方臉書專頁觀看主燈秀直播，同步感受「幸福蜜馬」的璀璨魅力。