114年9月、10月統一發票早在去年11月25開獎，但根據財政部賦稅署提醒，該期尚有1張1000萬發票尚未領獎，消費地點位於桃園市中壢區中山東路3段88號的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，民眾只花153元購買食品就抱走大獎；另外先前財政部也提醒還有4張200萬元特獎發票、5張雲端發票專屬100萬元未領獎，兌換期限只到3月5日，一旦錯過將全數充公，提醒趕緊拿起手邊的發票確認，別錯失發財機會。
114年9月、10月發票「1張中1000萬」！消費地點曝光：3/5錯過充公
114年9月、10月統一發票號碼已於2025年11月25日開出，該期千萬特別獎號碼為「25834483」；200萬特獎號碼為「46587380」；頭獎3組分別是「41016094、98081574、07309261」。但根據財政部賦稅署提醒，目前尚有1張特別獎中獎發票沒兌領，最後兌換期限只要2026年3月5月，一旦錯過就全部充公。
114年9月、10月千萬特別獎發票，消費地點位在桃園市中壢區中山東路3段88號，該名幸運得主前往「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」消費，購買地瓜葉、雞蛋等食品，僅花費153元就抱走1000萬大獎。
114年9月、10月「10張中獎發票」尋得主！消費地點、明細一次看
另外財政部先前亦公布還有4張200萬元特獎發票、5張100萬雲端發票專屬獎未領獎，《NOWNEWS》整理114年9月、10月未領中獎發票，提醒民眾趕緊拿起手邊發票確認。
🟡1000萬特別獎發票（1張）
阿潭ㄟ店專業生鮮市場，食品153元（桃園市中壢區中山東路3段88號）
🟡200萬元特獎（4張）
App Store，應用程式165元（台北市信義區）
街口支付，手續費90元（台北市松山區長安東路2段225號8樓）
POYA Beauty寶雅，物品1117元（桃園市桃園區慈文路727、729號）
寶昌食品，食品120元（屏東縣潮州鎮信義路27號1樓）
🟡雲端發票專屬100萬元（5張）
7-ELEVEN，飲品295元（基隆市七堵區東新街2號）
App Store，應用程式165元（台北市信義區）
Uber Eats，外送費69元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
Uber Eats，外送費9元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
7-ELEVEN，飲品71元（宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號）
財政部提醒民眾，114年9月、10月統一發票領獎期間只到3月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
統一發票114年11月、12月獎號開出！中獎號碼、領獎期限整理
此外，114年11、12月的統一發票獎號也開出，本期千萬特別獎號碼為「97023797」；200萬特獎號碼為「00507588」；頭獎3組分別是「92377231、05232592、78125249」。114年11月、12月統一發票領獎期間從2026年2月6日至2026年5月5日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
發票不怕錯過領獎！財政部教「1招」不怕忘記領
財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
載具歸戶、自動入款如何設定？
🟡步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
🟡步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
🟡步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
App Store如何使用載具歸戶？
🟡步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
🟡步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
🟡步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
資料來源：財政部稅務入口網、財政部台北國稅局、財政部電子發票整合服務平台
