▲蘇男拍攝時從高處墜落，傷勢相當慘烈。（圖／Rena提供）

民視八點檔《豆腐媽媽》上個月20日發生工安意外，一名37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，直接從高台墜落，導致顱內出血、顏面多處骨折，未婚妻Rena今（6）日召開記者會，透露今年本來要結婚，現在所有事情都延宕，不過先前耳聞蘇男是保險公司黑名單，但Rena否認，並表示蘇男本身有保險，事發前才去泰國玩，不清楚為什麼電視台沒有替他保險。蘇德揚的未婚妻Rena今（6）日下午1點在新莊台北醫院開始記者會，之前曾有傳聞，蘇男被多家保險公司列入黑名單，是劇組送保才發現，導致他無法保個人險，但是有團險，不過Rena說他們前一週才到泰國玩，也有保旅遊平安險，但工作跟旅遊的保險可能有所不同，她也提到，蘇男本身有保險，但不曾因工傷事件出險過。既然保險沒有談妥，怎麼還會拍攝墜樓的場次？Rena表示，不清楚拍攝是誰決定的，事前也有武行提出質疑，但正式拍攝時，現場並沒有重要的保護人員，只有助理，「同行說墊子位置不對，一定是拋物線，不可能直直落下，墊子也是應該要跟著演員跑。」蘇德揚是劇校畢業，拍過Uber、台新銀行的廣告，擔任許多戲劇的替身，這次發生意外，未婚妻Rena站出來發聲，透露當時蘇男在急診室吐了4大袋的血，還簽了病危通知，讓她感覺非常恐懼，好在恢復狀況不錯，目前已經轉一般病房，中午也辦了出院手續，下午還要接受其他檢查，可以下床，只是還需要攙扶，表達能力還是有點遲緩，原本預計今年要結婚，如今也只能延後。Rena提出3點訴求，首先希望民視公開道歉，接著喊話演藝圈重視工安問題，以及後續的復原、理賠，希望民視主動積極，而不是用被動拖延的態度。Rena表示，住院17天花費超過10萬元。而在Rena開記者會之前，電視台給予回應，「民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。」