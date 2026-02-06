我是廣告 請繼續往下閱讀

一宗塵封超過30年的命案，終於迎來重大進展。1989年震驚香港的西貢龍蝦灣謀殺案，最後一名潛逃嫌疑犯近日在泰國曼谷落網，消息曝光後引發外界高度關注，也讓這起多年懸而未決的案件再度成為焦點。據了解，現年62歲的梅耀強涉嫌捲入該宗命案，案發後潛逃海外，在泰國藏匿長達32年。香港警方多年來持續與內地及海外執法單位合作追查，最終在泰國警方協助下，於本月2日在曼谷一處住宅將他拘捕，結束長年逃亡生涯。綜合港媒與泰國媒體報導，曼谷刑事調查局表示，這次行動是根據香港警方提供的具體情報展開。警方在曼谷農卓區鎖定目標後成功拘人，確認梅耀強正是1989年案件中4名疑犯裡，唯一仍然在逃的人士。消息指出，梅耀強在泰國期間低調生活，不僅開設餐廳和經營小型生意，還結婚生子，表面上與一般當地居民無異。不過警方調查發現，他無法出示合法身分證明或護照，最終以非法入境罪名先行拘押，目前正啟動相關引渡程序，並已於5日被押返香港，交由東九龍總區重案組接手。回顧案情，1989年8月31日凌晨，26歲的中式餐廳服務生雷育才被4名男子誘騙至西貢龍蝦灣，遭連環毆打後以尼龍繩綁住、塑膠袋套頭，埋屍沙洞中。當日下午有泳客發現屍體報警，案件震驚社會。警方其後拘捕部分疑犯，其中有人被判誤殺或謀殺罪成，惟姓梅疑犯一直下落不明。如今，隨著最後一名疑兇落網，這宗跨越三個世代的命案終於補上關鍵拼圖。從沙灘命案到異地藏身，再到曼谷落網，32年的追捕畫下句點，也再次印證警方對重大刑案「追到底、不放手」的決心。