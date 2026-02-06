我是廣告 請繼續往下閱讀

蓋洛普（Gallup）4日公布最新全球調查結果，台灣民眾將「政治」視為最重要問題，其比例高達50%，為全球107個受訪國家中高居第一，掀起輿論熱議。對此，精神科醫師沈政男直言，政治問題掏空了台灣人的精神能量，背後關鍵原因，正是綠營現任總統賴清德，繼承前任總統蔡英文路線，長期操作兩岸對立、在島內製造分裂，所造成的後遺症。根據蓋洛普調查，該機構於2025年3月至10月間，在全球107國各抽樣約1,000名、15歲以上受訪者，進行全國性代表調查。結果顯示，多數國家最關注的是經濟議題，僅有9個國家將「政治」列為首要問題，其中台灣以50%居冠，其次為斯洛維尼亞34%，美國與西班牙各為33%，並列第3。沈政男今（6）日在YouTube發聲指出，在蓋洛普調查表格中，將台灣標示為「中國省份」，這個名稱一語道出台灣人為什麼把政治當成最重要問題，明明國際上大家就認為，台灣是中國的一省，但台灣人自己怎麼看？中國又怎麼看？美國呢？沈政男提到，近期美中互動升溫，川普與習近平通話被視為美中高峰會的前哨戰，台灣人最焦慮的問題在於，美中關係是否已超過美台關係。習近平在通話中要求美方謹慎處理對台軍售，而賴清德政府則急於向美國表態，提出高達400億美元的軍購計畫，試圖建構防衛體系。不過，該構想在國會遭否決後，沈政男批評，綠營轉而抹紅在野黨、推動全面罷免行動，失敗後又在法案與預算審查上另闢戰場，導致憲政對立加劇，政府運作陷入停滯，形成實質的政治僵局。沈政男指出，在野黨近期推動兩岸智庫論壇，並可能促成睽違10年的國共高層會面，卻引發賴清德強烈反彈，指控接受「九二共識」就等同認同中國身分、推動統一。沈政男不禁反問，總預算總有一天會通過，怎麼一天到晚擔心總預算沒過？過了又怎麼樣，台灣人對於政治就不會那麼焦慮嗎？他更是感嘆，如今「政治」占滿了台灣人的內心，掏空了台灣人的精神能量，使得大家對其他事情完完全全沒有興趣，也不在意了。「10年前的台灣，是這樣嗎？不是啊！」沈政男指出，就是因為從蔡英文開始，為了維繫政權，刻意挑起兩岸對立，並在島內製造分裂，藉以從中謀取政治紅利；然後賴清德被打鴨子上架，因為國會輸了多數，只好繼承蔡英文路線。最後，沈政男強調，藍白陣營當前最重要的任務，不是繼續對立，而是「解除台灣人對政治的焦慮」，讓社會能把心思花在其他事情。他引用美國開國元勛約翰・亞當斯（John Adams）的話指出，不必全民都在研究政治與戰爭，而是應該回歸文學、藝術、數學與其他生活休閒與樂趣。