▲蔡阿嘎分享自己和老婆對話。（圖／Threads）

電影《陽光女子合唱團》集結翁倩玉、鍾欣凌、安心亞等大咖演員出演，溫暖感人的劇情使此片在全台大賣座4億票房，吸引許多民眾紛紛購票前往觀影，就連YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯也前去嚐鮮，今（6）日蔡阿嘎分享自己跟老婆討論電影劇情，因為自己沒有女兒、媽媽、朋友，無法理解觀眾哭點，為此老婆超暖留言回應：「你還有我」，閃瞎網友。蔡阿嘎在Threads發文，表示老婆二伯告訴自己去看了《陽光女子合唱團》，並且認為劇情真的相當感人，蔡阿嘎詢問劇情是在講述什麼，老婆回應「女兒啊、媽媽啊、友情啊，都有哭點！」沒想到此時蔡阿嘎大開自己地獄哏，「嗯....我都沒有🙃🙃🙃」表示自己無法理解這些情緒，不過老婆二伯此時給了非常溫暖的回應：「你還有我呦！🥰🥰」閃瞎許多網友。接著蔡阿嘎也在留言區詢問網友，「有人看完沒哭的嗎？」吸引許多網友留言，「怎麼可以沒有哭」、「我看你的回答，我都哭了」、「被騙三千萬都沒哭，陽光女子就更不可能了」、「嘎哥果然厲害狠起來連自己都打」、「都沒有這句話本身就很值得哭」、「沒有情緒，無法勒索。」《陽光女子合唱團》票房熱潮還未冷卻，目前總票房已破4億大關，超過之前《當男人戀愛時》，朝向5億邁進，短期內有望超越豬哥亮《大尾鱸鰻》，打進台灣電影史上最賣座Top 3。片中遭遇極為催淚的「玉英阿嬤」，熟年版翁倩玉、年輕版小薰也將在2月12日出席星光燦爛場，答謝觀眾的熱愛。