台中市沙鹿區北勢社區活動中心因建於民國74年、建物老舊且被判定為危險建築，在地方多年引領期盼下，今(6)日正式舉行拆除重建動土典禮。市府積極籌編預算並爭取中央補助，投入總經費逾2,716萬元，打造2層樓高的多元市民活動中心，預計今年底即可完工啟用，為北勢里注入轉型新動能。民政局長吳世瑋表示，沙鹿區人口已突破10萬大關，市府近年投入逾40億元強化基礎建設。此次北勢里市民活動中心由市府自籌2,316萬元、中央補助400萬元，感謝副議長顏莉敏、北勢里長鄭笙傑及立法委員顏寬恒的多方奔走，促成中央與地方攜手合作，實現居民多年宿願。新建的市民活動中心位於北勢國中附近，屬沙鹿精華地段。規劃為地上2層鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約115坪：1樓規劃為長青學苑與關懷據點，落實高齡照顧。2樓則為市民多功能活動空間，提供集會與休憩使用。立法委員顏寬恒表示，原北勢里社區活動中心經判定為危樓依法停用，居民期盼儘速重建，感謝盧市長、市府團隊及市議會通力合作，積極推動工程，他也全力向中央爭取補助，雖金額有限，但已達補助金額上限，齊力改善海線老舊活動中心，提升市民安全與活動品質。副議長顏莉敏說，感謝盧市長及市府團隊的大力支持，也感謝議會同仁對預算的全力協助，讓北勢里市民活動中心得以順利重建。未來完工後，將提供市民更安全舒適的公共空間，可作為辦理里鄰活動、聚會及會議使用，提升地方生活便利性與社區凝聚力，讓居民擁有更好的活動去處。沙鹿區長劉素幸指出，建築外觀採灰白色系耐候塗料，設計風格簡約大方，特別預留退縮廣場供停車與大型活動使用。正門大面積開口設計，提升了室內外空間的流動感，未來更兼具避難收容功能。