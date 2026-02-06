我是廣告 請繼續往下閱讀

受到美國商用原油庫存連2週下降，據油價平穩機制，下週汽油調降0.1元至0.3元、柴油調漲0.1元至0.3元，呈現汽油、柴油兩樣情。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元至27.1元、95無鉛汽油每公升28.8元至28.6元、98無鉛汽油每公升30.8元至30.6元；超級柴油每公升26.4元至26.6元。累算至2月5日之7D3B週均價為67.10美元，較上週（66.48美元）上漲0.62美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.596元，較上週（31.419元）貶值0.177元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6，柴油調漲0.2元。據油價平穩機制，下週汽油調降0.1元至0.3元、柴油調漲0.1元至0.3元實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。