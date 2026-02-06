我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傅孟柏替臨演發聲。（圖／翻攝自IG@fumengpaul）

▲蘇男擔任《豆腐媽媽》替身，卻從高處墜落，未婚妻Rena（左1）臨時召開記者會，控訴民視作法讓她心寒。（圖／Rena提供）

民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生工安意外，37歲臨演蘇德揚在拍攝工地場景時，因劇情需要得從高台跳下，沒想到卻沒做好防護，導致重傷送進加護病房，目前已經脫險，正在積極復健。金鐘視帝傅孟柏難得在IG開嗆，直呼沒預算永遠不是藉口，沒錢就別跳。傅孟柏在IG限時動態轉發蘇男拍跳樓戲的畫面，氣憤寫下，「攝影機在高台下面為什麼要從這麼高跳？為什麼有人有戴安全帽有人沒戴？這就是面對自己專業的態度嗎？替身演員在空中還要確保臉沒有被拍到，為了成就你們，把自己安全擺第二。」傅孟柏強調，替身的安全永遠都要擺在第一位，「做不好就不要做了，被淘汰吧拜託，每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口， 沒預算就不要跳，跳什麼跳。」並表示意外是「不該發生」的，而不是發生了才檢討，為不專業找理由。民視八點檔《豆腐媽媽》上個月20日發生工安意外，一名37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，直接從高台墜落，導致顱內出血、顏面多處骨折，未婚妻Rena今（6）日召開記者會，透露今年本來要結婚，現在所有事情都延宕，不過先前耳聞蘇男是保險公司黑名單，但Rena否認，並表示蘇男本身有保險，事發前才去泰國玩，不清楚為什麼電視台沒有替他保險。蘇德揚是劇校畢業，拍過Uber、台新銀行的廣告，擔任許多戲劇的替身，這次發生意外，未婚妻Rena站出來發聲，透露當時蘇男在急診室吐了4大袋的血，還簽了病危通知，讓她感覺非常恐懼，好在恢復狀況不錯，目前已經轉一般病房，中午也辦了出院手續，下午還要接受其他檢查，可以下床，只是還需要攙扶，表達能力還是有點遲緩，原本預計今年要結婚，如今也只能延後。Rena提出3點訴求，首先希望民視公開道歉，接著喊話演藝圈重視工安問題，以及後續的復原、理賠，希望民視主動積極，而不是用被動拖延的態度。Rena表示，住院17天花費超過10萬元。而在Rena開記者會之前，電視台給予回應，「民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。」