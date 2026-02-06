我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲自交保後，一改羈押時對民進黨種種指控，種種舉動甚至讓外界猜測「綠白合」的可能。而一路力挺柯文哲的網紅館長陳之漢4日開直播時透露，近日跟柯文哲吃飯，沒想到柯竟然對民進黨沒有一點恨意，也沒有太多表情，有時候真的覺得柯人真的太好了，「他X的不是人」，很討厭柯這種個性。館長透露，他3日跟柯文哲吃飯，因為很久不見，所以跟柯不斷抱怨民進黨，分享那段柯被羈押的時候，大家是如何度過的，沒想到柯竟然一點恨意都沒有，感覺不出言語中有絲毫想報復、對付民進黨的態度。館長直呼，柯文哲被羈押了一年，到底腦袋裡面裝什麼？他在柯面前一直罵民進黨，但柯都沒有太多的表情，也沒有感同身受，只是一直點頭說「喔」，真的是受不了，柯就是人太好，真的是一個沒有情緒的人，讓人感到很佩服。館長表示，柯文哲滿嘴都是在講未來該如何幫台灣做事、該如何面對選舉，真的沒聽到有一點恨意，很討厭柯這種個性，的有時候覺得柯這個人「真的是他X的不是人」，真的是輸給他。