農曆春節將至，美式賣場好市多（Costco）湧現採買年貨人潮。藝人李蒨蓉近日也在社群平台分享採購攻略，公開她的「好市多過年必買」清單。除了挖掘出 CP 值超高的北海道干貝與適合做年菜的美國牛腱心，她更發現一款造型喜氣、售價僅 449 元的「發財神器」，強調過年穿上它「不發都難」，精打細算的選物眼光引發網友熱烈討論。
Ｌ級干貝大如鏡片 價格卻超佛
李蒨蓉激推的年節重頭戲，便是來自日本的「北海道野生冷凍干貝」。她在影片中實際拿出眼鏡鏡片比對，驚呼這款 L 號大干貝尺寸驚人，「幾乎跟鏡片一樣大」。一盒約 26 至 30 顆，售價 2399 元。她分析，市面上同價位通常只能買到 M 號規格，好市多卻能以 M 號價格提供 L 號享受，絕對是高 CP 值的必搶海鮮。
獨門滷味秘方 必搶美國牛腱心
除了海鮮，美國牛腱心也是李蒨蓉推薦清單中的固定班底。她透露自己有過年親手「滷牛腱」的儀式感，習慣採買大份量食材回家料理，再分裝成伴手禮分送親友。根據她分享的價格，平均一公斤約 449 元，雖然滷製過程費工，但她認為這份親手製作的心意與實惠價格，讓這款肉品成為她每年必買的常勝軍。
居家也要儀式感 發財拖鞋超吸睛
針對居家氛圍，李蒨蓉挖寶挖到一款紅通通的發財拖鞋，神似財神爺的造型加上顯眼的「發財」字樣，售價 449 元，被她封為過年必備的「發財神器」，笑稱搭配家中白色沙發特別合適。此外，她也順手帶了一套 699 元的絲滑睡衣，主打低調奢華光澤，讓過年宅家「睡到自然醒」也能兼顧時尚與舒適。
金色膠囊髮膜 銅板價養出光澤
最後，愛美的李蒨蓉不忘保養，大力推薦一款「單顆式膠囊髮膜」。她指出這款髮膜不僅有應景的金色包裝，換算下來好市多平均單顆僅 23.79 元，相比市售小包裝（8入）單顆約 30 多元的價格，在此入手相當划算。過年期間做造型傷髮質，正好能用這款高 CP 值的髮膜急救，讓秀髮在新年也能閃閃動人。這份清單兼顧實用與吉祥寓意，成為民眾辦年貨的實用參考。
