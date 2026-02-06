UNIQLO羽絨外套、保暖外套經過幾個月促銷之後，相信許多民眾應該已經添購完畢，家中衣櫃塞滿各種外套款式，暫時不需要再購入，然而上半身需要保暖，下半身當然也需要，最近一條日本潮牌Needles跟UNIQLO聯名的「刷毛寬褲」在台灣及日本都大獲好評，熱銷到幾乎缺貨，人氣超級高！
根據日媒報導，UNIQLO秋冬跟日本人氣品牌Needles聯名推出的「刷毛寬褲」最近大熱銷，日本UNIQLO官網上只需要1290日圓（約新台幣258元）就能夠入手，超便宜又保暖造成瘋搶，不少人留言評價表示「太暖了！這件根本就像穿毛毯在身上」、「只剩下大尺碼的才有貨....真的是超級好穿」、「寬鬆版型加上適中的長度，今年冬天一定要買這條褲子」。
該條褲子是Needles創辦人清水慶三精心設計理念搭配UNIQLO尖端科技完美融合，不僅無性別設計和版型，溫暖蓬鬆的抓絨材質，褲款也配有抽繩，可以根據個人喜好來調節鬆緊，日常好搭又方便，現在近日冬天最後末季，原價3990日圓（約新台幣798元）的刷毛寬褲，現在跳水價只要1290日圓（約新台幣258元），目前日本UNIQLO官網已經賣到剩下大尺碼尺寸，人氣超夯。
Needles品牌創辦人介紹！「蝴蝶風潮」連歐美都超愛爆紅
然而這條跟UNIQLO合作的品牌Needles來自何方？他是1997年在東京誕生，作為潮牌百家爭鳴的關東地區，創辦人清水慶三透過自身對1960、1970年代美式風格的喜愛，發展出獨樹一幟的視角展現個性裁切，後來1973年上映經典越獄電影《惡魔島》，主角Steve McQueen胸前的蝴蝶深深吸引清水慶三，因此他設計品牌Needles時，就將「蝴蝶圖案」作為品牌的代表標誌。
這回Needles跟UNIQLO聯名推出產品，清水慶三受訪就表示：「此次特別運用UNIQLO經典刷毛材質，加入Needles特有的蝴蝶標誌與現代剪裁，以不同樣貌展現聯名的獨特品味，期待將Needles的世界觀帶給更廣大的群眾。」Needles的魅力不僅限在日本地區，過去美國潮流icon兼rapper，A$AP ROCKY及Travis Scott都是Needles潮牌的愛好者呢！
台灣有賣Needles X UNIQLO保暖神褲嗎？官網售價、庫存一次看
那麼很多人都好奇台灣UNIQLO有沒有賣這條跟Needles合作的保暖神褲嗎？答案是有的，品名為「男裝/男女適穿刷毛寬褲」，貨號為483979，原價本來是1290元，現在特價為790元一件。不少民眾都給予高度評價表示「穿著騎車都還會發熱！可惜高雄冬天太短了」、「超舒服超好看！穿爆」、「版型超級喜歡，真的很好穿，跟老公一人一件」。
不過《NOWNEWS》記者實際查看官網庫存，發現幾乎全尺寸都賣到已經缺貨，三種色系灰色全部完售，另外黑色以及米色都只剩下S的尺寸，如果心動想要購入的民眾可能要到門市詢問看中沒有庫存囉！
資料來源：台灣UNIQLO官網、日本UNIQLO官網
