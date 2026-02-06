我是廣告 請繼續往下閱讀

外表亮麗、曾站上選美比賽舞台的22歲越南籍佳麗，如今卻即將成為階下囚。越南一名年僅22歲的選美比賽亞軍，近日因涉嫌充當賣淫仲介，被河內警方拘留，消息曝光後在當地社群掀起熱議，也讓不少網友直呼「反差太大」。警方指出，涉案女子為裴氏芳玲（Bui Thi Phuong Linh），曾在2025年舉辦的一場選美比賽中拿下第一亞軍。越南河內市刑事警察於2月5日將她帶回偵訊，懷疑她涉及介紹性交易、從中牟利的行為，目前已依法進行刑事拘留。調查顯示，芳玲因長期找不到穩定工作，最初自行踏入性交易圈，之後逐步轉型為「中間人」，負責替客戶牽線年輕女子。警方指出，她利用自身人脈與社交圈聯絡客源，協助談價、安排時間與見面地點，角色已不單純只是參與者。警方進一步透露，芳玲會事先蒐集多名外貌出眾女子的照片，傳送給客戶「先選人」，等雙方達成共識後，再由她出面敲定價格、時段與地點。相關聯絡多透過電話及通訊軟體進行，並要求客戶在見面前先行轉帳付款。涉案的兩名女子向警方供稱，每次性交易收費約為400萬至600萬越盾（約新台幣5千至7千多元），而芳玲除了向她們抽成，還會另外向客戶加價，將差額作為仲介佣金。警方認為，她已形成固定牟利模式。今年1月13日晚間，警方在河內越興坊一間旅館展開突襲行動，當場查獲多組正在進行性交易的男女。單在該次行動中，芳玲就被指收取約1,800萬越盾。案件目前仍在擴大調查中，這位曾被鎂光燈追逐的年輕佳麗，未來恐怕將面臨法律與人生的雙重考驗。