德國百年光學大廠徠卡Leica，向來就是攝影玩家的夢幻逸品，但手機拍照效果越來越優異的情況下，讓老牌相機大廠也不得不向手機靠攏。觀察徠卡近期確實有不少手機相關的商品推出，像是iPhone專用攝影手柄「徠卡LUX Grip」，為了該配件今（6）日再宣布推出徠卡首款手機殼LUX，專為iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 設計，手機殼目前台灣也已經開賣，售價3250元。
徠卡首款手機殼是專為iPhone 17 Pro和Pro Max所設計，徠卡LUX手機殼在外觀上採用黑色皮革，搭配黑色鋁製按鍵，承襲品牌的低調時尚感。為了保護手機，內層特別包覆含有環保再生材質的超細纖維面料，內置 MagSafe，可快速吸附攝影配件LUX手柄，確保用戶在隨手拍攝時能擁有穩固的握持感。
徠卡LUX手柄：實體快門與撥盤 重現經典相機手感
「徠卡LUX手柄」在去年推出，售價為9600 元，該手柄透過藍牙與 iPhone 連線，並以磁吸式MagSafe 技術吸附於手機背面。為了讓手機攝影也能擁有「徠卡味」，手柄配備了完整的實體按鍵，支援兩段式快門可輕按對焦、重按拍攝，還原相機操作邏輯。
手柄上有控制撥盤，能進階調整焦段、光圈、快門速度和曝光補償。並附上自訂功能鍵，用戶需透過 App 自定義快速切換拍攝模式或常用功能。在續航力方面，LUX手柄內建電池可拍攝約1000張照片，透過USB-C接口僅需2小時即可充滿電。
資料來源：徠卡Leica
