民眾黨遞補不分區立委李貞秀的「雙重國籍」爭議持續延燒，儘管中選會已頒發當選證書，仍頻遭外界質疑其違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳更公開表態，將拒絕李貞秀索取涉及機敏的政府資料，引發輿論熱議。對此，核能流言終結者創辦人黃士修狠酸，若依照這個說法，那包括總統賴清德在內，及其他曾去過中國的綠營政治人物，都必須立刻解職。黃士修表示，李貞秀這一題，無論劉世芳怎麼說，通通送憲法法庭5人判決也無妨，反正解職權力在立法院。前面還有一個賴清德任用的國防部發言人、政務辦公室中將主任孫立方擋著，看誰的功德值比較耐燒。黃士修強調，重點是之後的質詢表現，最好內政部官員一概不理，被問到痛點只能惡逃，民眾會看得到，2年時間不長不短，足以為陸籍任公職建立典範。他直言，代辦退出國籍申請，自甘淪為中共公安部下屬的劉世芳，這種人才是真正的舔共賣台，況且，如果要硬照《國籍法》來，恐怕很尷尬。黃士修提到，2014年賴清德訪中，而台胞證的申請條件，為「居住在台灣地區的中國公民」，堂堂台南市長，應該不是靠游泳偷渡中國吧？賴辯稱，到上海是禮遇通關，沒拿台胞證，他直呼：「哇，那可比我們市井小民更嚴重，賴主動拿對岸官方專案入境，中共認定的中國公民！」「賴清德就職總統已經超過1年，未完成放棄國籍證明，必須立刻解職。」黃士修指出，陳菊也去過中國，不過她辭監察院長了，不用找放棄國籍證明；還有那個家裡去上海開銀行的何志偉，要知道，銀行在世界各國都是特許行業，與中共關係匪淺，竟出任總統府副秘書長，他最後更狠酸：「難怪總統府專出共諜。」