37歲替身演員蘇德揚上月20日與桃園拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》墜樓重傷，自4公尺高台摔地，臉部著地導致顱內出血、腦震盪、顏面多處骨折，所屬電視台二度道歉，工會嚴厲指責劇組，其未婚妻Rena更出面還原始末，引發各界關注。今（6）日稍早桃園市勞動檢查處（勞檢處）接獲通報，澈查劇組拍攝環境，沒有確實辦理危害之預防措施，將依違反《職業安全衛生法》裁處最高30萬元以下罰鍰。
《豆腐媽媽》蘇德揚頭破血流！勞檢處開罰劇組最高30萬
針對《豆腐媽媽》蘇德揚墜樓病危事故，今稍早桃園市勞檢處介入澈查，接獲通報後，已啟動相關調查與行政處理作業，經查之後，《豆腐媽媽》劇組沒有確實辦理「防止工作者自2公尺以上高度墜落危害」之預防措施，後續將依違反《職業安全衛生法》，裁處最高30萬元以下罰鍰。
勞檢處強調，無論工作型態長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全之作業，事業單位均應善盡職業安全衛生責任，
未來亦將持續透過勞動檢查、宣導及輔導機制，督促影視製作單位依循職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生，確保從業人員之工作安全與基本勞動權益。
蘇德揚未婚妻Rena痛訴民視！腦出血不是一、兩天能好
蘇德揚是劇校畢業，拍過Uber、台新銀行的廣告，擔任許多戲劇的替身，這次發生意外，未婚妻Rena今下午出面發聲，透露當時蘇德揚在急診室吐了4大袋的血，還簽了病危通知，讓她感覺非常恐懼，目前已經轉一般病房，中午也辦了出院手續，可以下床，只是還需要攙扶，表達能力還是有點遲緩。
Rena不捨蘇德揚拍戲拍到進ICU，控訴民視一開始只包了6千元紅包，也只派助理探視，不滿電視台消極態度，略帶嘲諷冷笑，「是解決了我吃飯、停車、買衛生紙、濕紙巾的費用啦，他們也只希望我提供一個數字。」無奈康復期蘇德揚不知道要多久，「腦出血不是一兩天能好，沒有醫生可以掛保證。」
