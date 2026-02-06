我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔美娜秀友人曝光她因為自己海后行為正在反省中。（圖／翻攝自韓網）

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中來賓崔美娜秀靠著高學歷、高顏值獲得許多討論，不過她卻因為在節目中一次和多位男性搞曖昧遭到抨擊，日前韓網瘋傳一篇崔美娜秀好友的社群貼文，只見一名疑似崔美娜秀的女性獨自縮在角落，而文字寫著「反省中」，掀起許多網友熱議。崔美娜秀在節目初期因在感情上游移不定，同時與4位男嘉賓保持曖昧互動，不過卻遲遲無法做出選擇，因此被部分網友貼上「海后」、「太愛被關注」、「搖擺不定」等負面標籤，最具爭議的就是她在節目中直球提問：「能不能和兩個男生一起離開？」當場遭主持人洪真慶阻止「適可而止吧」，畫面播出後迅速在網路瘋傳，崔美娜秀因此成為輿論攻擊的中心人物。近期有網友曝光她私下與好友一起收看節目的畫面，只見她獨自縮在角落、低頭沉默，神情顯得相當低落，同時好友貼文還寫上「反省中。」不過她的好友也為她發聲護航，表示崔美娜秀是個會主動察覺他人情緒、像家人一樣溫暖的朋友，「越了解她，就會發現她越好」，希望觀眾不要總是一昧批評。崔美娜秀來頭不小，她出生於澳洲雪梨，成長過程橫跨澳洲、韓國、加拿大、美國與中國，精通韓文、英文與中文，甚至還在2021年奪下韓國小姐頭銜，並在2022年勇奪Miss Earth世界地球小姐冠軍，不僅如此，她也曾以模特兒身分踏入演藝圈，客串出演《瑞草洞》第一集，並與男星李鍾碩上演相親橋段，早在節目播出前就已累積一定關注度。